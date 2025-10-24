Comunità energetiche, se ne parla al Polo tecnologico

Voce e pianoforte, Delia incanta a X Factor: standing ovation e lei si commuove

L'evento, dedicato alle Cer, ai Comuni e alle piccole e medie imprese, vedrà la partecipazione di istituzioni ed esperti del settore

CASCINA — Transizione energetica e Comunità energetiche rinnovabili. Questi i temi al centro di un incontro in programma per giovedì 30 Ottobre, al Polo Tecnologico di Navacchio, organizzato in collaborazione con con GreenVolt Next e UnoEnergy Green Solutions, e con il patrocinio del Comune di Cascina.

L'evento, dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili, ai Comuni toscani e alle piccole e medie imprese, spiega il Polo Tecnologico "ha l’obiettivo di dare un contribuito alla discussione sul tema della transizione energetica, affrontando i principali nodi dello sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili con l’aiuto di istituzioni ed esperti del settore".

L’appuntamento è per giovedì 30 Ottobre alle 11 all’auditorium dell’Incubatore del Polo Tecnologico di Navacchio, dove si alterneranno momenti di confronto, approfondimento e networking tra amministratori pubblici, imprese, università e attori dell’innovazione.

Dopo i saluti istituzionali di Andrea Di Benedetto, presidente del Polo Tecnologico di Navacchio, e di Michelangelo Betti, sindaco di Cascina e delegato Anci Toscana su energie rinnovabili ed efficientamento energetico, si terrà la tavola rotonda “Transizione energetica partecipata: strategie regionali e modelli operativi”, moderata da Paolo Alderigi, responsabile area innovation del Polo.

Il confronto vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale, che porteranno esperienze e prospettive concrete sulle sfide e le opportunità legate alla creazione e gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer)

Interverranno Roberto Galiano, presidente della Cer Valdera; Paolo Cipolli, assessore all’ambiente e alla rransizione ecologica dell’economia del Comune di Cascina; Marco Raugi, professore ordinario dell’università di Pisa e direttore del Master Cers; Simone Tartaro, coordinatore dell’Area Energia dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse della Regione Toscana; Letizia Germana Pittiglio, Communications & External Relations Manager di GreenVolt Next Italia, e Lorenzo Gigoni, direttore commerciale di UnoEnergy Green Solutions.

Attraverso i loro interventi verranno presentate strategie regionali, strumenti di sostegno finanziario – come Pnrr e Conto Termico 3.0 – e modelli partecipati di produzione e gestione locale dell’energia, con un focus sulle soluzioni tecnologiche e organizzative in grado di accompagnare imprese e territori nella transizione energetica.

"L’iniziativa - sottolinea il Polo Tecnologico- nasce con l’intento di favorire la diffusione delle Cer come strumento concreto per accelerare la transizione energetica nei territori, offrendo un punto di incontro tra amministrazioni, cittadini e imprese per condividere esperienze, creare sinergie e promuovere un modello di sviluppo energetico più efficiente, equo e sostenibile".