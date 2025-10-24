Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 12:14 METEO:PISA11°20°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
venerdì 24 ottobre 2025
Tutti i titoli:
I costruttori di yacht si formano a Pisa Federica e Selvaggia da dipendenti a imprenditrici Comunità energetiche, se ne parla al Polo tecnologico Tar, rigettato il ricorso: udienza il 25 Novembre
corriere tv
Voce e pianoforte, Delia incanta a X Factor: standing ovation e lei si commuove
Voce e pianoforte, Delia incanta a X Factor: standing ovation e lei si commuove

Attualità venerdì 24 ottobre 2025 ore 09:50

Comunità energetiche, se ne parla al Polo tecnologico

Condividi

L'evento, dedicato alle Cer, ai Comuni e alle piccole e medie imprese, vedrà la partecipazione di istituzioni ed esperti del settore



CASCINA — Transizione energetica e Comunità energetiche rinnovabili. Questi i temi al centro di un incontro in programma per giovedì 30 Ottobre, al Polo Tecnologico di Navacchio, organizzato in collaborazione con con GreenVolt Next e UnoEnergy Green Solutions, e con il patrocinio del Comune di Cascina.

L'evento, dedicato alle Comunità Energetiche Rinnovabili, ai Comuni toscani e alle piccole e medie imprese, spiega il Polo Tecnologico "ha l’obiettivo di dare un contribuito alla discussione sul tema della transizione energetica, affrontando i principali nodi dello sviluppo delle Comunità energetiche rinnovabili con l’aiuto di istituzioni ed esperti del settore".

L’appuntamento è per giovedì 30 Ottobre alle 11 all’auditorium dell’Incubatore del Polo Tecnologico di Navacchio, dove si alterneranno momenti di confronto, approfondimento e networking tra amministratori pubblici, imprese, università e attori dell’innovazione.

Dopo i saluti istituzionali di Andrea Di Benedetto, presidente del Polo Tecnologico di Navacchio, e di Michelangelo Betti, sindaco di Cascina e delegato Anci Toscana su energie rinnovabili ed efficientamento energetico, si terrà la tavola rotonda “Transizione energetica partecipata: strategie regionali e modelli operativi”, moderata da Paolo Alderigi, responsabile area innovation del Polo.

Il confronto vedrà la partecipazione di rappresentanti del mondo istituzionale, accademico e imprenditoriale, che porteranno esperienze e prospettive concrete sulle sfide e le opportunità legate alla creazione e gestione delle Comunità Energetiche Rinnovabili (Cer)

Interverranno Roberto Galiano, presidente della Cer Valdera; Paolo Cipolli, assessore all’ambiente e alla rransizione ecologica dell’economia del Comune di Cascina; Marco Raugi, professore ordinario dell’università di Pisa e direttore del Master Cers; Simone Tartaro, coordinatore dell’Area Energia dell'Agenzia Regionale Recupero Risorse della Regione Toscana; Letizia Germana Pittiglio, Communications & External Relations Manager di GreenVolt Next Italia, e Lorenzo Gigoni, direttore commerciale di UnoEnergy Green Solutions.

Attraverso i loro interventi verranno presentate strategie regionali, strumenti di sostegno finanziario – come Pnrr e Conto Termico 3.0 – e modelli partecipati di produzione e gestione locale dell’energia, con un focus sulle soluzioni tecnologiche e organizzative in grado di accompagnare imprese e territori nella transizione energetica.

"L’iniziativa - sottolinea il Polo Tecnologico- nasce con l’intento di favorire la diffusione delle Cer come strumento concreto per accelerare la transizione energetica nei territori, offrendo un punto di incontro tra amministrazioni, cittadini e imprese per condividere esperienze, creare sinergie e promuovere un modello di sviluppo energetico più efficiente, equo e sostenibile".

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il Centro di Coordinamento ha presentato alle 14 ricorso d’urgenza sul divieto di trasferta: attesa pronuncia entro domani. Intanto partono i rimborsi
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Federica Giusti

new
Franco Cambi

PSICO-COSE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Attualità

I costruttori di yacht si formano a Pisa

Cronaca

Federica e Selvaggia da dipendenti a imprenditrici

Attualità

Comunità energetiche, se ne parla al Polo tecnologico

Pisa Sporting Club

Tar, rigettato il ricorso: udienza il 25 Novembre