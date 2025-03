I Nas chiudono un ristorante a Pisa

I controlli avrebbero rivelano condizioni precarie, scattata la sospensione immediata dell’attività e 3.000 euro di sanzioni

PISA — Intervento deciso dei Carabinieri del Nas in un ristorante cittadino, dove un’ispezione igienico-sanitaria avrebbe portato alla sospensione immediata dell’attività e all’elevazione di una sanzione amministrativa da 3.000 euro. Il locale, secondo quanto accertato dai militari nell’ambito dei controlli sulla sicurezza alimentare, versava in condizioni critiche: sporco diffuso, residui di lavorazione sui pavimenti e nei frigoriferi, incrostazioni di unto sulle attrezzature.

A seguito della segnalazione, l’Azienda Usl Toscana Nord Ovest ha disposto il blocco totale delle operazioni di preparazione e somministrazione degli alimenti, a tutela della salute pubblica. Il provvedimento, eseguito sabato 22 Marzo, si inserisce in un più ampio piano di verifiche sui locali di ristorazione nel territorio provinciale.

La titolare dell’attività sarebbe stata segnalata alle autorità sanitarie e amministrative competenti. Per riaprire, il locale dovrà dimostrare di aver eliminato tutte le criticità rilevate e adeguarsi integralmente alle normative vigenti.