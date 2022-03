I Pisani più schietti tornano in presenza

La manifestazione dedicata alla promozione dei vini della provincia è arrivata alla XXII edizione. Due le location previste

PISA — Pisani più Schietti è la manifestazione di promozione del vino della provincia pisana di più lunga data. Organizzata dalla Fisar di Pisa, dopo lo stop dovuto alla pandemia torna in presenza per la XXII: domenica 6 Marzo l'appuntamento è alla Camera di Commercio di Pisa, in Piazza Vittorio Emanuele, e nella sede Fisar di Pisa.

L’edizione XXII dei Pisani più Schietti sarà divisa in due parti: un evento aperto al pubblico in cui ben 30 aziende del territorio delle Colline Pisane metterà a disposizione i propri prodotti; 2 Master Class a tema, entrambe svolte con una selezione dei migliori prodotti e con la presenza degli stessi produttori del nostro areale enologico, dedicate al Syrah e al "Re Sangiovese".

L'evento al pubblico, ospitato dalla Camera di Commercio di Pisa, si terrà dalle 15 alle 19. Sarà l'occasione per conoscere la varietà dei prodotti che il territorio della Provincia di Pisa, ricco di differenze pedoclimatiche, esposizioni e quant'altro, sa dare. Per l'occasione non solo i sommelier ma gli stessi produttori saranno a disposizione per spiegare la filosofia che sta dietro a ogni bottiglia.

La XXII edizione dei Pisani più schietti è stata presentata da Salvatore Pulvirenti, Delegato della Fisar Pisa, Paolo Pesciatini, assessore del Comune di Pisa per commercio e turismo, e Cristina Martelli, Segretario Generale della Camera di Commercio di Pisa.

“Una destinazione turistica si distingue presentando un'offerta completa – ha commentato Martelli - in grado di far vivere al visitatore un'esperienza da condividere e raccontare. Per questo il vino di qualità è stato fin da subito uno degli alfieri delle "Terre di Pisa”: la destinazione turistica che stiamo promuovendo con gli altri soggetti, pubblici e privati, coinvolti nel progetto. Anche quest'anno, quindi, la Camera di Commercio ha contributo all'organizzazione de “I Pisani più Schietti” ospitando l'evento nelle sale del Meeting Art and Craft Center e concedendo il suo patrocinio. Una kermesse di rilievo che da anni consente di approfondire la conoscenza delle varie espressioni della produzione vinicola pisana non solo da parte dei professionisti ma anche degli amanti del buon vino che, sempre di più, prediligono la qualità del bere".