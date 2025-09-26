Il treno degli Inti Illimani ferma a Cascina

Teresa Mannino e la Flotilla: «Bastava telefonare a Meloni che portava gli aiuti sull'acquascooter con Tajani. I palestinesi non hanno più citofoni? Indirizzate a Pizzaballa, l'unico di cui ci si può fidare»

Lo spettacolo teatrale, che andrà in scena alla Città del Teatro, il 15 Novembre, della durata di 90 minuti, celebra i 60 anni del gruppo

CASCINA — C’è un treno immaginario che attraversa il mondo intero collegando l’Italia con il Cile. Il treno dei desideri passa per Firenze, Roma, Bucarest e Berlino e in ognuna delle fermate sale qualcuno. Su questo treno magico il cantautore fiorentino Giulio Wilson e lo scrittore Federico Bonadonna incontrano Jorge e Marcelo Coulon fondatori del complesso cileno degli Inti Illimani.

Lo spettacolo teatrale, che andrà in scena alla Città del Teatro di Cascina il 15 Novembre, della durata di 90 minuti, tocca la leggenda del gruppo che ha fatto la storia mondiale della cultura musicale. Gli Inti Illimani tornano in Italia con “In viaggio con gli Inti-Illimani. Uno spettacolo di storie e canzoni”:

Attraverso un caleidoscopio di canzoni e ricordi, i quattro raccontano in musica e (poche) parole, i sessant’anni di attività del gruppo: dal primo disco del 1967 fino ad "Agua" inciso con il cantautore fiorentino, passando da Violeta Parra a Victor Jara, dal golpe del 1973 all’esilio fino al ritorno in patria. In questo show teatrale, il treno delle emozioni ci porta sulle ali del condor ad attraversare le Ande dove risuonano gli antichi strumenti precolombiani come i flauti di pan, il rondador, il charango, per poi immergerci nelle canzoni diventate veri e propri inni generazionali: da "Gracias" a "la vida" a "Vale la pena", da "El Aparecido" a "El Pueblo Unido Jamas serà vencido".