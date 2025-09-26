Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 12:00 METEO:PISA14°20°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
venerdì 26 settembre 2025
Tutti i titoli:
Roberta Benini si candida in Regione La torcia olimpica sfilerà a Pisa Ferrante apre il comitato in Borgo Le pagelle di Torino-Pisa
corriere tv
Teresa Mannino e la Flotilla: «Bastava telefonare a Meloni che portava gli aiuti sull'acquascooter con Tajani. I palestinesi non hanno più citofoni? Indirizzate a Pizzaballa, l'unico di cui ci si può fidare»
Teresa Mannino e la Flotilla: «Bastava telefonare a Meloni che portava gli aiuti sull'acquascooter con Tajani. I palestinesi non hanno più citofoni? Indirizzate a Pizzaballa, l'unico di cui ci si può fidare»

Attualità venerdì 26 settembre 2025 ore 11:30

Il treno degli Inti Illimani ferma a Cascina

Condividi

Lo spettacolo teatrale, che andrà in scena alla Città del Teatro, il 15 Novembre, della durata di 90 minuti, celebra i 60 anni del gruppo



CASCINA — C’è un treno immaginario che attraversa il mondo intero collegando l’Italia con il Cile. Il treno dei desideri passa per Firenze, Roma, Bucarest e Berlino e in ognuna delle fermate sale qualcuno. Su questo treno magico il cantautore fiorentino Giulio Wilson e lo scrittore Federico Bonadonna incontrano Jorge e Marcelo Coulon fondatori del complesso cileno degli Inti Illimani

Lo spettacolo teatrale, che andrà in scena alla Città del Teatro di Cascina il 15 Novembre, della durata di 90 minuti, tocca la leggenda del gruppo che ha fatto la storia mondiale della cultura musicale. Gli Inti Illimani tornano in Italia con In viaggio con gli Inti-Illimani. Uno spettacolo di storie e canzoni”:

Attraverso un caleidoscopio di canzoni e ricordi, i quattro raccontano in musica e (poche) parole, i sessant’anni di attività del gruppo: dal primo disco del 1967 fino ad "Agua" inciso con il cantautore fiorentino, passando da Violeta Parra a Victor Jara, dal golpe del 1973 all’esilio fino al ritorno in patria. In questo show teatrale, il treno delle emozioni ci porta sulle ali del condor ad attraversare le Ande dove risuonano gli antichi strumenti precolombiani come i flauti di pan, il rondador, il charango, per poi immergerci nelle canzoni diventate veri e propri inni generazionali: da "Gracias" a "la vida" a "Vale la pena", da "El Aparecido" a "El Pueblo Unido Jamas serà vencido".

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Nerazzurri col dubbio Denoon ed Esteves si ferma di nuovo. Operazione in Finlandia per Stengs, stasera spazio a Lorran e Mbambi. Scuffet titolare
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Federica Giusti

new
Franco Cambi

PSICO-COSE

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Elezioni

Roberta Benini si candida in Regione

Sport

La torcia olimpica sfilerà a Pisa

Elezioni

Ferrante apre il comitato in Borgo

Pisa Sporting Club

Le pagelle di Torino-Pisa