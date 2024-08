Il treno Espresso Versilia passerà anche da Pisa

Il mezzo ha effettuato il viaggio inaugurale da Milano a Livorno: per il sindaco di Pisa è un'opportunità in più per conoscere il territorio

PISA — Il treno turistico Espresso Versilia ha effettuato il suo viaggio inaugurale per la stagione estiva di quest’anno. Il mezzo, partendo da Milano, raggiunge la Toscana collegandosi alla stazione di Livorno centrale come capolinea, transitando anche su Pisa dopo aver attraversato le Cinque Terre e, appunto, la Versilia.

Il sindaco Michele Conti, accompagnato dall’assessore al Turismo Paolo Pesciatini e da quello alla Mobilità Massimo Dringoli, hanno voluto dare la corretta visibilità a questa nuova opportunità che viene offerta al territorio pisano salendo sul convoglio diretto al capolinea livornese.

“In questi giorni sono molti i turisti in città e sul litorale - ha detto Conti - grazie a questa bella iniziativa del gruppo Ferrovie dello Stato c’è un’opportunità in più per venire a conoscere il nostro territorio. Ma si tratta per noi anche di ricordare l’importanza dei trasporti su ferro, con la vicina città di Livorno e le altre città della costa stiamo condividendo un percorso comune per il miglioramento del sistema della mobilità e delle infrastrutture di collegamento di area".

Oltre ai vagoni di classe l’Espresso Versilia ha anche un comparto dove possono essere stivati bagagli ingombranti ma anche biciclette, così da poter usufruire di una vasta intermodalità.

"Insieme anche a Firenze e Lucca abbiamo siglato il Piano della Mobilità Sostenibile di Area Vasta e Metropolitana, che ha come obiettivo il coordinamento delle azioni finalizzate al miglioramento del sistema dei collegamenti - ha concluso il sindaco - con particolare riferimento alle infrastrutture ferroviarie, ai sistemi di trasporto rapido di massa, alle nuove connessioni di mobilità leggera e sostenibile, ai servizi aeroportuali, al miglioramento della rete stradale. Si tratta di un atto fondamentale per costruire la Toscana costiera del futuro".

"Una straordinaria iniziativa e una grande occasione che favorisce la conoscenza della cultura, delle nostre terre, della nostra bellezza e delle nostre eccellenze - ha aggiunto Pesciatini - direi che arrivare a Pisa in treno è un po’ come rivivere una parte del celebre Grand Tour che ha caratterizzato la storia del nostro Paese".

"Un’iniziativa importante che conferma il rapporto di collaborazione tra Comune di Pisa e Ferrovie - ha detto l’assessore Dringoli - e l’attenzione di quest’ultima al valore turistico di determinate linee ferroviarie. Per quanto riguarda il nostro Comune è importante rimarcare l’importanza, da un punto di vista turistico, della stazione di Pisa San Rossore, per la quale abbiamo chiesto che venga modificato il nome in Pisa San Rossore-Torre di Pisa".