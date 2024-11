Le probabili formazioni di Pisa-Sampdoria

Oggi all'Arena Garibaldi, alle 15, una partita dal sapore passato, ma guardando al futuro. Ecco come potrebbero presentarsi i due schieramenti

PISA — Questo pomeriggio andrà in scena la sfida tra Pisa e Sampdoria con i nerazzurri che cercheranno di chiudere questo ciclo di gare prima della sosta con un altro successo. Gara più dura di quanto dica la classifica, resa pericolosa da una squadra blucerchiata che ha voglia di rivalsa dopo un punto raccolto in due gare.

Qui Pisa. Inzaghi ha praticamente tutti gli uomini a disposizione ad eccezione dei soliti lungodegenti. Lo schema è il solito, ma oltre ai confermatissimi Caracciolo e Canestrelli il dubbio è se riproporre in difesa Rus o se invece tornare a dare minutaggio a Bonfanti o Calabresi dal primo minuto. A centrocampo Touré dovrebbe essere confermato dopo l'ottima prova di Cremona, mentre Piccinini potrebbe affiancare Marin mentre a sinistra c'è il solito Beruatto. Confermati con molta probabilità sulla trequarti Moreo e Tramoni, ma occhio al ballottaggio Lind-Bonfanti con quest'ultimo che potrebbe tornare in campo da titolare.

Qui Sampdoria. Il tecnico Andrea Sottil sta lavorando intensamente sulla formazione ideale, puntando su un attacco incisivo che possa mettere in difficoltà la squadra toscana. In particolare, Sottil sembra intenzionato a schierare dall’inizio la coppia d’attacco composta da Massimo Coda e Gennaro Tutino. Entrambi i bomber dovrebbero partire dal 1', riproponendo un tandem che promette di dare filo da torcere alla difesa pisana. Nella scorsa partita contro il Brescia, infatti, solo Tutino è stato titolare accanto a Borini, ma per questa occasione Sottil potrebbe affidarsi a una coppia d'attacco già collaudata.

Pisa (3-4-2-1): Semper; Rus, Caracciolo, Canestrelli; Tourè, Marin, Piccinini, Beruatto; Moreo, Tramoni; N. Bonfanti. A disp. Loria, Nicolas, G. Bonfanti, calabresi, Angori, Abildgaard, Jevsenak, Leoncini, Hojholt, Lind, Mlakar, Vignato, Arena. All. Inzaghi

Sampdoria (3-5-2): Vismara: Bereszynski ,Romagnoli, Vulikic; Venuti, Kasami, Meulensteen, Akinsanmiro, Ioannou; Tutino, Coda. A disp. Sekulov, Giordano, Depaoli, Ghidotti, pedrola, Ferrari, Borini, Silvestri, Ricci, Yepes, Benedetti, Bellemo. All. Sottil