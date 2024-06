Nidi a Pisa: 155 i bambini in lista d'attesa

Rocco Hunt fa visita agli Azzurri in Germania per Euro 2024 e canta nello spogliatoio:

I consiglieri Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce chiedono al Comune di affrontare la questione in commissione

PISA — "La Giunta Conti continua a dimostrarsi inadeguata ai bisogni educativi delle bambine e dei bambini e non in grado di assicurare alle famiglie pisane i servizi di cui avrebbero bisogno e diritto". Così Paolo Martinelli, Gianluca Gionfriddo ed Emilia Lacroce del gruppo consiliare La Città delle Persone ripropongono una questione più volte affrontata in Consiglio comunale, chiedendo più investimenti, più personale educativo e più spazi, anche alla luce della misura Nidi Gratis di Regione Toscana.

"E questo tema - hanno aggiunto - si ripropone con forza con la recente pubblicazione delle graduatorie dei nidi comunali dove, per l'anno educativo 2024/2025, abbiamo 67 lattanti e 88 non lattanti in attesa. A questo proposito, abbiamo anche evidenziato come il bando nidi sia datato e non più in linea con le esigenze delle famiglie, chiedendo di affrontare questo aspetto in terza commissione consiliare"

Il Comune, secondo i tre consiglieri, dovrebbe considerare quello sui servizi educativi e sul sistema 0-6 anni come un investimento strategico e dovrebbe garantire il diritto educativo a tutte le bambine e a tutti i bambini.

"Come già in passato, vogliamo associare a questo bisogno - hanno concluso - la triste constatazione che dopo sei anni di amministrazione Conti le ludoteche cittadine continuano a essere tutte chiuse. Emerge un quadro allarmante di scarsa considerazione delle condizioni necessarie per assicurare alle bambine e ai bambini un pieno sviluppo cognitivo, sociale e relazionale. Anche i più piccoli sono cittadini e vanno considerati come tali".