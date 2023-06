Per 5 giorni Pisa sarà capitale della moda junior

Francia, poliziotto spara e uccide 17enne in auto a Nanterre: il video sui social

Nella città della Torre ha aperto oggi i battenti il World Fashion Kids Festival. Presenti delegazioni provenienti da 7 paesi

PISA — Per i prossimi 5 giorni Pisa sarà la capitale della moda dedicata ai più piccoli. Proprio nella città della Torre ha aperto oggi i battenti il World Fashion Kids Festival.

E' la prima volta che Pisa ospita la Kermesse, giunta alla quinta edizione dopo lo stop dovuto al Covid-19. L'evento è patrocinato dal Comune di Pisa e si chiuderà il 2 Luglio.

Saranno presenti delegazioni provenienti da 7 paesi che sono venute a sostenere il festival: Kenya, Armenia, Romania, Ucraina, Italia, Polonia, Georgia. I partecipanti potranno conoscere la cultura e i luoghi storici della città, incontrare i rappresentanti della moda italiana, partecipare al concorso per la foto più creativa sullo sfondo della Torre Pendente di Pisa.

Il tema del festival World Fashion Kids di Pisa è Viva Carnevale. L’appuntamento clou sarà uno spettacolo di gala nel centro di Pisa sotto le arcate di Logge di Banchi che si svolgerà venerdì 30 giugno alle 17,30. Lo spettacolo si aprirà con l'esposizione di una collezione di costumi d'autore sul tema del carnevale, che i partecipanti hanno preparato e cucito in proprio. Verrà inoltre presentata una collezione del famoso designer ucraino Andre Tan e i costumi di perline del Ternopil College of Fashion and Design.

“Pisa, città della bellezza, apre le sue porte alla moda rivolta ai più piccoli – dichiara l’assessore al turismo e commercio Paolo Pesciatini. E’ un’iniziativa interessante, con una valenza turistica considerevole e a cui parteciperanno tantissimi bambini provenienti da diverse nazioni, aspetto quest’ultimo che dimostra il richiamo internazionale della nostra città. Mi preme inoltre mettere in luce il fatto che questo evento sia stato pensato ed organizzato da due donne, una russa ed una ucraina, e quindi con questa iniziativa Pisa vuole anche mandare un importante messaggio di pace a tutti i popoli”.

“L’iniziativa in passato era stata proposta con grande successo a Montecatini Terme – dichiara Simone Romoli, rappresentante di Associazione Imprese Toscana Nord - ed è apprezzabile che abbia scelto di fare tappa nella nostra città. La presenza di delegazioni provenienti da diversi paesi del mondo assegna alla stessa un respiro internazionale che oltre a generare un indotto diretto sarà sicuramente apprezzata dal tessuto commerciale cittadino”.

Numerosi i partner italiani dell’iniziativa, dal famoso marchio Magil rappresentato dalla stilista Maria Chiara ed Ergun Victoria alla designer Dovia Milano, che hanno fornito le collezioni indossate dai giovani modelli. Sarà presente il famoso fashion blogger Matteo Tosi, vincitore del Best Wedding Media Platform 2023 - Italia, che verrà alla sfilata di gala da Milano.