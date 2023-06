Su il sipario per l'estate di Cascina

Svelati gli appuntamenti della rassegna "Metti una sera a Cascina", che sarà gestita dalla Fondazione Sipario. Betti: "Coinvolto tutto il territorio"

CASCINA — L'estate cascinese ha svelato i suoi programmi: il calendario della rassegna "Metti una sera a Cascina", che per quest'anno sarà gestito direttamente dalla Fondazione Sipario Toscana, si divide tra serate di musica, teatro, incontro con gli autori e tanta festa.

"Un calendario ricco nato in collaborazione con la Fondazione Sipario Toscana - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - con eventi sparsi in varie zone del territorio e non solo a Cascina: cito solo le due notti bianche del 30 Giugno a Sant’Anna e del 14 Luglio a San Frediano. È un impegno che ci siamo dati come amministrazione sia per far passare una bella estate ai nostri cittadini, sia guardando oltre i nostri confini".

"Ancora una volta arte, cultura, teatro, tradizioni ed enogastronomia saranno protagonisti della nostra estate - ha aggiunto l’assessora alla Cultura Bice Del Giudice - un programma che abbiamo disegnato in sinergia con importanti realtà socio-culturali del territorio. Avremo nomi importanti e protagonisti della musica come Fabio Concato, un concerto d’arpa, tanti libri con autori importanti: un’estate ricca, molto variegata, nella quale non mancherà nemmeno il rap per attirare anche un pubblico giovane".

La Fondazione Sipario Toscana, dunque, sarà protagonista della rassegna, cui hanno contribuito anche altre importanti realtà territoriali come Terre dell’Etruria, Ego Virgo, Misericordia di Cascina, Confcommercio e Confesercenti, Pro Loco di Cascina, Punto Radio, Arcieri Cascinesi e Lungofiume.

Il primo grande evento, invece, sarà questa sera, domenica 25 Giugno, alle 20,45 in piazza dei Caduti, con il Premio Toscana Città di Cascina, con il concerto pianistico gratuito e le premiazioni dei vincitori del concorso.

"Tra i nostri compiti c’è quello di sostenere le attività che il Comune ci propone, con la stessa voglia e professionalità con cui portiamo avanti le attività del teatro - ha concluso Pier Paolo Tognocchi, presidente del Cda della Fondazione Sipario- un teatro che deve espandersi e uscire dalle sue mura: stiamo riqualificando le strutture della Città del Teatro per farle vivere tutto l’anno. E in estate si esce dal teatro per andare in piazza, mantenendo la qualità delle proposte: pensiamo ad autori come Andrea Vianello, Antonio Di Bella, Diego De Silva, ma anche alla buona musica del territorio e internazionale con Andrea Valeri, Michela Lombardi, Massimo Signorini".