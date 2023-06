Fondazione Sipario regista dell'estate cascinese

L'ente culturale sarà gestore della rassegna di eventi "Metti una sera a Cascina". Betti: "Fondazione una delle maggiori realtà della costa toscana"

CASCINA — Gli eventi estivi della rassegna "Metti una sera a Cascina" saranno gestiti e organizzati dalla Fondazione Sipario Toscana. Lo ha deciso la Giunta comunale, che ha assegnato alla Fondazione la gestione di 20 eventi, di cui 5 proposti e organizzati da associazioni o altri soggetti terzi e 15 organizzati direttamente dalla Fondazione stessa.

"Questa sarà la prima estate del nostro mandato che può essere programmata del tutto liberamente dalle restrizioni Covid - ha detto il sindaco Michelangelo Betti - puntiamo a realizzare eventi di qualità, che possano rendere vivo e attraente il nostro Comune. La gestione viene assegnata alla Fondazione Sipario Toscana in maniera tale che uno degli enti culturali maggiori della costa toscana, che abbiamo sul nostro territorio, possa esercitare la propria funzione anche al di fuori dei propri spazi".

"Questa decisione si colloca in linea di continuità rispetto al percorso di collaborazione avviato dalla nostra amministrazione con il nuovo Cda del teatro - ha spiegato l'assessora alla Cultura Bice Del Giudice - nella consapevolezza di quanto le numerose attività culturali che la Fondazione sta mettendo in campo siano fondamentali per promuovere lo sviluppo dell’arte, della cultura teatrale e della bellezza del nostro territorio. Siamo sicuri che questa collaborazione potrà essere fruttuosa e vincente anche per la rassegna estiva".

Oltre agli eventi già in programma, comunque, associazioni e altre realtà potranno rivolgersi direttamente alla Fondazione per proporne ulteriori dal 25 Giugno al 30 Agosto, che saranno valutati dall'ente gestore. Fondazione Sipario Toscana riceverà la proposta e, previa valutazione, ricontatterà l’interessato.