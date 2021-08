Piogge e temporali in Toscana ma non su Pisa

Attesi temporali fra oggi e domani con tanto di allerta meteo ma non sulla provincia di Pisa. La città della Torre non vede piovere da un mese

PISA — Fatta eccezione per qualche debole pioggia a fine Luglio, sulla città di Pisa non piove da oltre un mese. E, stando alle previsioni meteo, non pioverà neppure fra oggi e domani, nonostante i temporali annunciati in Toscana.

Sulla regione ha iniziato a piovere già nella mattinata di oggi, le precipitazioni sulla Lunigiana. Mentre nel pomeriggio i temporali sono previsti su Aretino e Senese, con tanto di allerta meteo in codice giallo.

Previsti temporali anche domani, martedì 24 Agosto, localmente anche forti, sulle zone centro-meridionali e costiere della Toscana. Non esclusi colpi di vento e grandinate, tra le province di Grosseto, Siena e Arezzo. La provincia di Pisa potrebbe essere interessata, limitatamente alla Valdicecina.