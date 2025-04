120mila euro di aiuti per il Ponte della Botte

Arrivano dalla Regione per le attività colpite dalla chiusura del ponte della Botte. Pieroni (Pd), “Intervento atteso e necessario”.

VICOPISANO — Un sostegno concreto alle imprese del territorio, penalizzate dalla lunga chiusura del ponte ‘della Botte’. È quanto prevede una misura inserita nella seconda variazione del bilancio regionale approvata oggi in prima Commissione.

La Regione Toscana ha stanziato 120mila euro per aiutare micro, piccole e medie imprese che hanno subito un calo del fatturato a causa dell’interruzione della viabilità sul ponte sull’Arno, chiuso per lavori di messa in sicurezza.

“Un intervento atteso e necessario a favore delle realtà economiche danneggiate dalla chiusura del ponte ‘della Botte’”, ha commentato il consigliere regionale Pd Andrea Pieroni.

“Un’opera necessaria per la sicurezza e la viabilità – ha aggiunto Pieroni – che ha generato ricadute negative su alcune attività economiche del territorio, anche alla luce del prolungarsi dei lavori. Con questo stanziamento la Regione sostiene il tessuto produttivo e commerciale, aiutando chi ha subito direttamente le conseguenze degli interventi infrastrutturali”.

Saranno i Comuni di Calcinaia e Vicopisano a dover individuare le zone colpite e comunicare alla Regione l’entità delle perdite economiche subite dalle singole attività. “Un segnale di attenzione importante – conclude Pieroni – rivolto non solo alle imprese e alle comunità locali”.