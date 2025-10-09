Addio ad Alvaro Bonistalli, storico sindacalista

L'irresistibile scena in "Johnny Stecchino" con Paolo Bonacelli e Roberto Benigni: il traffico è la vera piaga di Palermo

La Cgil e lo Spi di Pisa salutano con commozione Alvaro Bonistalli, protagonista di una vita dedicata al lavoro e ai diritti.

PISA — La Cgil di Pisa, insieme allo Spi, ha comunicato con profondo rammarico la scomparsa di Alvaro Bonistalli, figura storica del sindacato pisano. Nato il 15 Febbraio 1943, Bonistalli aveva iniziato a lavorare in giovane età in una officina metalmeccanica, mostrando fin da subito uno spirito ribelle verso le ingiustizie. Partecipò allo “Scioperone” dei lavoratori della Piaggio del 1962 a Pontedera, un momento che segnò l’inizio del suo impegno sindacale.

Entrato in Piaggio nel 1964, Bonistalli fu tra i protagonisti della nascita delle commissioni interne e divenne rappresentante sindacale nel 1969. Nel 1972 si iscrisse al Partito Socialista, continuando a unire la passione politica a quella per la tutela dei lavoratori.

Nel 1982 venne distaccato in Cgil a Pontedera come segretario confederale, ruolo che ricoprì per circa dieci anni. In quel periodo continuò a occuparsi delle aziende del territorio, in particolare del settore Legno e Arredo. Successivamente, alla Camera del Lavoro di Cascina, promosse un’esperienza sindacale innovativa e inclusiva, che oggi definiremmo “Sindacato di strada”: con un furgone attrezzato portò il sindacato nei luoghi di lavoro, contribuendo alla sindacalizzazione di molte aziende.

Bonistalli concluse la sua esperienza sindacale alla fine degli anni ’90, ma mantenne sempre un forte legame con la Cgil e con il Sindacato Pensionati, continuando a sostenere le battaglie e i valori dell’organizzazione.

I funerali si terranno domani, venerdì 10 Ottobre, partendo dalla chiesa di San Sebastiano a Montefoscoli per raggiungere la chiesa principale del paese. Sono gradite opere di bene alla Misericordia di Montefoscoli (Palaia).

“Ciao compagno Alvaro, il tuo esempio e il tuo impegno resteranno sempre con noi”, è il messaggio con cui la Cgil e lo Spi di Pisa hanno voluto salutarlo.