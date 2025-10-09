Questo sito contribuisce alla audience di 
QUI quotidiano online.  
Percorso semplificato Aggiornato alle 12:41 METEO:PISA13°22°  QuiNews.net
Qui News pisa, Cronaca, Sport, Notizie Locali pisa
giovedì 09 ottobre 2025
Tutti i titoli:
Addio ad Alvaro Bonistalli, storico sindacalista "Agricoltura, chiave per il territorio" “Piano Operativo, rischio speculazioni” Due pittori in mostra
corriere tv
L'irresistibile scena in "Johnny Stecchino" con Paolo Bonacelli e Roberto Benigni: il traffico è la vera piaga di Palermo
L'irresistibile scena in

Cronaca giovedì 09 ottobre 2025 ore 12:41

Addio ad Alvaro Bonistalli, storico sindacalista

Condividi

La Cgil e lo Spi di Pisa salutano con commozione Alvaro Bonistalli, protagonista di una vita dedicata al lavoro e ai diritti.



PISA — La Cgil di Pisa, insieme allo Spi, ha comunicato con profondo rammarico la scomparsa di Alvaro Bonistalli, figura storica del sindacato pisano. Nato il 15 Febbraio 1943, Bonistalli aveva iniziato a lavorare in giovane età in una officina metalmeccanica, mostrando fin da subito uno spirito ribelle verso le ingiustizie. Partecipò allo “Scioperone” dei lavoratori della Piaggio del 1962 a Pontedera, un momento che segnò l’inizio del suo impegno sindacale.

Entrato in Piaggio nel 1964, Bonistalli fu tra i protagonisti della nascita delle commissioni interne e divenne rappresentante sindacale nel 1969. Nel 1972 si iscrisse al Partito Socialista, continuando a unire la passione politica a quella per la tutela dei lavoratori.

Nel 1982 venne distaccato in Cgil a Pontedera come segretario confederale, ruolo che ricoprì per circa dieci anni. In quel periodo continuò a occuparsi delle aziende del territorio, in particolare del settore Legno e Arredo. Successivamente, alla Camera del Lavoro di Cascina, promosse un’esperienza sindacale innovativa e inclusiva, che oggi definiremmo “Sindacato di strada”: con un furgone attrezzato portò il sindacato nei luoghi di lavoro, contribuendo alla sindacalizzazione di molte aziende.

Bonistalli concluse la sua esperienza sindacale alla fine degli anni ’90, ma mantenne sempre un forte legame con la Cgil e con il Sindacato Pensionati, continuando a sostenere le battaglie e i valori dell’organizzazione.

I funerali si terranno domani, venerdì 10 Ottobre, partendo dalla chiesa di San Sebastiano a Montefoscoli per raggiungere la chiesa principale del paese. Sono gradite opere di bene alla Misericordia di Montefoscoli (Palaia).

“Ciao compagno Alvaro, il tuo esempio e il tuo impegno resteranno sempre con noi”, è il messaggio con cui la Cgil e lo Spi di Pisa hanno voluto salutarlo.

Michele Bufalino
© Riproduzione riservata

Seguici su google news

Se vuoi leggere le notizie principali della Toscana iscriviti alla Newsletter QUInews - ToscanaMedia. Arriva gratis tutti i giorni alle 20:00 direttamente nella tua casella di posta.
Basta cliccare QUI

Ti potrebbe interessare anche:

Tag
Iscriviti alla newsletter QUInews ToscanaMedia ed ogni sera riceverai gratis le notizie principali del giorno
L'articolo di ieri più letto
Il notiziario: I due giocatori, alla ripresa degli allenamenti, proveranno il recupero per il Verona. Intanto Vaira, dopo Corrado jr, rinnova al 2028
DOMANI AVVENNE
Offerte lavoro Toscana Programmazione Cinema Farmacie di turno

Qui Blog di Nadio Stronchi

new
Franco Cambi

VIGNAIOLI E VINI

QUI Condoglianze



Ultimi articoli Vedi tutti

Cronaca

Addio ad Alvaro Bonistalli, storico sindacalista

Elezioni

"Agricoltura, chiave per il territorio"

Politica

“Piano Operativo, rischio speculazioni”

Attualità

Due pittori in mostra