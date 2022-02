Aiuti all'Ucraina, la raccolta in municipio

L'atrio di palazzo Gambacorti messo a disposizione per la raccolta di beni di prima necessità: prodotti per bambini, cibo, vestiti e medicinali

PISA — Dopo aver partecipato ieri alla manifestazione degli ucraini in Italia contro la guerra scatenata dalla Russia di Putin, il sindaco Michele Conti ha incontrato oggi Igor e Andriy, che in questi giorni difficili si sono fatti carico di organizzare gli aiuti verso l'Ucraina. "Hanno attivato una raccolta di materiale di prima necessità e per consegnarlo alla popolazione colpita dalla guerra - ha fatto sapere il primo cittadino -. Oltre ad esprimere loro la solidarietà della città, ho dato la disponibilità dell’atrio di palazzo Gambacorti per raccogliere le donazioni a partire da domattina".

"C’è bisogno di alimenti per bambini, generi alimentari a lunga scadenza, coperte, sacchi a pelo, vestiti pesanti" hanno specificato Igor e Andriy.

"Nel frattempo - ha aggiunto il sindaco Conti - ho ritenuto opportuno, insieme alla Protezione Civile comunale, convocare per mercoledì pomeriggio tutte le associazioni di volontariato di Pisa per costituire un comitato di coordinamento per gli aiuti e gestire l'emergenza. Mi auguro in una pronta risposta di tutti".

"Sono convinto che Pisa saprà dimostrarsi solidale come sempre. Ho già contattato l’Amministratore di Farmacie Comunali Pisa per chiedere la fornitura di farmaci di primo soccorso da inviare insieme al materiale che raccoglieremo.Intanto, domani in Prefettura si terrà la prima riunione per gestire l'accoglienza di profughi che potranno arrivare nella nostra città" ha concluso Conti, che ha incontrato gli organizzatori degli aiuti all'Ucraina assieme alla vicesindaca Raffaella Bonsangue e al presidente del consiglio comunale, Alessandro Gennai.