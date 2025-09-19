All'ombra della Torre si mangia in compagnia

Il Comune aderisce a “Il Pranzo della Domenica”, l’iniziativa del Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e della Cultura e Anci

PISA — Tutti a pranzo in piazza. Pisani riunito intorno a una grande tavolata per rafforzare i legami e conoscersi, tramandare saperi e sapori gastronomici e condividere un senso di appartenenza che supera i confini territoriali. Con l'obiettivo di trasformare questo rito domestico in un patrimonio condiviso, rendendolo visibile nelle piazze e riconoscibile come espressione viva della cultura italiana.

Anche Pisa aderisce a “Il Pranzo della Domenica – Italiani a tavola”, l’iniziativa promossa dal Ministero dell’Agricoltura, della Sovranità alimentare e delle Foreste (MASAF), Ministero della Cultura e Anci a sostegno della candidatura della Cucina Italiana a Patrimonio Culturale Immateriale dell’Unesco.

Domenica 21 Settembre le piazze dei Comuni italiani saranno cornice dell'evento diffuso che coinvolgerà numerose città e a Pisa il pranzo sarà servito in piazza dei Miracoli, all’ombra della Torre Pendente. Organizzato dal Comune di Pisa in collaborazione con Confcommercio Provincia di Pisa, con la partecipazione dell’Istituto Alberghiero Matteotti Pisa, l'appuntamento valorizza la tradizione del pranzo domenicale come espressione culturale condivisa, capace di rappresentare l’identità e la convivialità delle comunità locali.

«Non c'è miglior vetrina di piazza dei Miracoli, eccellenza monumentale e storica conosciuta in tutto il mondo, per celebrare un'altra eccellenza del territorio, ovvero la nostra tradizione enogastronomica e i piatti tipici pisani - ha dichiara il direttore generale di Confcommercio Provincia di Pisa Federico Pieragnoli - e sicuramente la nostra è una ricchezza e un marchio importante riconosciuto nel mondo, ma anche un sistema identitario che la ristorazione interpreta e reinterpreta costantemente, con un ruolo indiscutibile nello sviluppo e nella promozione del nostro territorio».

Così il menù del pranzo prevede lasagnetta croccante di autunno con salsiccia nostrale e funghi cardoncelli, coscia e sovraccoscia di faraona farcite alle erbe e brasate dolcemente al tegame con sformato morbido di patata al parmigiano stravecchio, paste della domenica al vassoio, caffè e vino Sagrestano 2022 Igt Toscana Rosso.

"Un'iniziativa che ci consente di valorizzare la gastronomia italiana e di mostrarla al mondo - ha confermato - la presidente di ConfRistoranti Confcommercio Pisa Daniela Petraglia - e il nostro contributo a questo importante evento vuole dare massimo risalto ai prodotti e ai piatti tradizionali del territorio, grazie al fondamentale supporto dei ristoratori pisani, dell'associazione Cuochi Pisani e del consorzio Vini Doc Terre di Pisa, che ci permetteranno di esaltare la gastronomia e la buona cucina pisana in una location veramente eccezionale».