Anpas, torna il Meeting della Solidarietà

A San Rossore tre giorni di incontri, mostre e formazione con Anpas, Associazione Nazionale Pubbliche Assistenze, che organizza anche i May Days

PISA — Dopo 5 anni di assenza, torna il 18esimo Meeting Nazionale della Solidarietà organizzato da Anpas in collaborazione con il comitato regionale Anpas Toscana. Da domani, venerdì 24 Maggio, con l’inaugurazione al Polo didattico Giovanni Carmignani, in piazza dei Cavalieri, della mostra “Sempre accanto” fino a domenica 26, con la manifestazione nazionale delle Pubbliche Assistenze che partirà da piazza Vittorio Emanuele II e arriverà ancora in piazza dei Cavalieri, tanti saranno i temi affrontati, i convegni, gli approfondimenti e i festeggiamenti per i 120 anni dalla fondazione di Anpas, che vedranno coinvolti oltre 1.500 volontari provenienti da ogni parte della Toscana.

"Sono trascorsi circa cinque anni dall’ultimo Meeting Nazionale della Solidarietà nei quali volontari e volontarie delle pubbliche assistenze Anpas non sono stati con le mani in mano - ha detto Niccolò Mancini, presidente di Anpas nazionale - anzi, sono stati impegnati in molte emergenze straordinarie e quotidiane. Cinque anni nei quali sempre di più abbiamo compreso il valore dello stare insieme come associazioni e come persone".

Un weekend tutto dedicato alla formazione, allo stare insieme e a rinsaldare i legami. "Il Meeting non è solo una manifestazione concentrata su noi stessi - ha continuato - ma testimonia quale grande forza e risorsa sia il volontariato, quanto l’impegno e la competenza possano realizzare una società solidale e più giusta. Quest’anno, inoltre, l'iniziativa si accompagnerà a una ormai storica manifestazione organizzata dal Comitato Anpas Toscana: i May Days, che arricchiranno senza dubbio il già ricco programma".

"Per il nostro comitato regionale è un grande orgoglio che la tre giorni si svolga in Toscana insieme al May Days, storico evento di piazza che accomuna ogni anno tantissimi volontari - ha concluso Dimitri Bettini, presidente di Anpas Toscana - vogliamo rilanciare con forza il messaggio delle Pubbliche Assistenze, che in tutta Italia sono portatrici sane di valori come il civismo e la solidarietà tra cittadini. Valori semplici, laici, che arrivano con forza alla popolazione in questo momento di grave difficoltà sia economica che di welfare per tutti i nostri concittadini".