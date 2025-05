Apre il ventesimo sportello di Confconsumatori

Da lunedì 5 Maggio sarà operativo il punto di assistenza di Castelfranco di Sotto, diretto da Eleonora Fiaschi.

PISA — Cresce il numero dei punti di assistenza di Confconsumatori in Toscana. Da lunedì 5 Maggio sarà operativo anche lo sportello di Castelfranco di Sotto in via Calatafimi 17/B, al secondo piano, aperto tutti i lunedì mattina dalle ore 9 alle ore 12.

Per informazioni è possibile chiamare il numero 349 3045940 oppure scrivere a confconsumatori.pisa@gmail.com. Lo sportello sarà diretto da Eleonora Fiaschi, esperta in cybersicurezza e prevenzione alle truffe online.

Con questo nuovo presidio arrivano a 20 i punti di assistenza dell’associazione in tutta la regione Toscana. Per trovare lo sportello più vicino basta consultare il sito www.confconsumatori.it nella sezione “Dove siamo”.