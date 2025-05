Arena Garibaldi, scontro Latrofa-Città Ecologica

Gli ambientalisti, "contrari all'espansione strutturale dell'Arena". Il vicesindaco, "rendano conto del numero di iscritti"

PISA — Botta a risposta al veleno tra il vicesindaco Raffaele Latrofa e l'associazione ambientalista "La Città Ecologica".

Molti critici, fronte urbanistico, gli ambientalisti, contrari a un’espansione strutturale dell’Arena. In una nota, il gruppo ambientalista ha preso atto della necessità dei lavori di adeguamento, "Lo spazio ristretto a disposizione intorno al vecchio stadio non consente fisicamente un suo reale ampliamento e tanto meno l’inserimento di spazi commerciali (che sono il vero motivo del volontà di mantenerlo in quel luogo)", e ancora "In quello spazio al posto dello stadio deve realizzarsi un grande parco urbano a verde", quindi "Ci opporremo anche, se necessario e possibile, attraverso altri ricorsi al TAR a eventuali atti urbanistici che inserissero in quell’area nuove previsioni analoghe a quelle annullate dalla sentenza". Per concludere "L’unica soluzione fattibile a breve, lungi da essere la realizzazione di nuovi parcheggi in prossimità dello stadio e in aree a verde come quello ipotizzato in via Rindi, è l’istituzione di una estesa ZTL temporanea".

Nella serata di ieri non è tardata la pronta risposta del vicesindaco Raffaele Latrofa, "Credo fermamente che l’opinione di ogni singolo cittadino e di ogni singola associazione debba sempre essere ascoltata e rispettata, purché espressa in modo civile e nel rispetto delle regole - ha dichiarato Latrofa -. Partendo da questo principio, che guida il mio modo di fare politica, vorrei porre una domanda: secondo voi, è interessante – oppure no – conoscere, ad esempio nel caso delle associazioni, quanti siano i soci che ne fanno parte? Si tratta di un dato semplice, ma a mio avviso significativo. Ovviamente non è l’unico elemento utile per valutare la qualità o la rilevanza di una posizione, ma resta comunque un’informazione oggettiva. È chiaro che il valore dei contenuti espressi da un’associazione composta magari da pochi membri, ma altamente qualificati (immaginiamo anche solo alcuni Premi Nobel), può essere altissimo. Ma sul piano del valore democratico di un’istanza presentata da un gruppo di cittadini, secondo voi, il numero dei componenti ha un peso oppure no? Scrivo questo perché da tempo chiedo al Presidente dell’associazione “Città Ecologica” di rendere noto il numero dei suoi iscritti. Una richiesta legittima alla quale lui, altrettanto legittimamente, ha scelto finora di non rispondere".