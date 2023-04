L'Ausl è a un tocco di smartphone

Con WhatsAsl, il servizio dell'Azienda Usl Toscana nord ovest per WhatsApp, le informazioni arrivano direttamente sul proprio telefonino

PISA — Tutte le informazioni sui servizi online e i numeri utili, ma anche sulle guardie mediche e sui distretti sanitari, sono a portata di touch. Dopo l'esordio a Novembre 2020, infatti, l'assistenza virtuale WhatsAsl dell'Azienda Usl Toscana nord ovest, per i pazienti e i cittadini diventa il nuovo modo di interagire con la sanità.

"Nella versione iniziale, quella del 2020, gli utenti dovevano digitare delle lettere per navigare nella chatbot - ha spiegato l'ingegner Alessandro Iala, responsabile per la Transizione al digitale dell'Ausl - mentre adesso, con la versione aggiornata e migliorata, sono state introdotte le icone. Tutto diventa così più amichevole e diretto".

WhatsAsl, infatti, è semplice da usare: è sufficiente salvare in rubrica il numero 050/954666 tra i propri contatti e inviare al numero un messaggio con la parola "Ciao". L'assistenza virtuale si attiverà automaticamente guidando l'utente verso le informazioni che cerca, grazie a una semplice navigazione con tasti e icone. In questo modo, gli utenti avranno a disposizione per 24 ore al giorno un'interfaccia a misura di smartphone con cui interagire.

La nuova versione di WhatsAsl, già disponibile e attiva, è stata approntata, dopo 5 mesi di lavoro, dal team di progetto composto dallo stesso Iala, dal dottor Paolo Nasuto e dalla dottoressa Elena Cecchini, della struttura Gestione anagrafe assistiti. "Dopo le settimane di formazione, siamo passati alla fase della progettazione - hanno detto Nasuto e Cecchini - occorreva sistematizzare tutti i contenuti e categorizzarli per renderli fruibili. Poi siamo passati alla parte operativa, riempendo i percorsi di navigazione con le informazioni necessarie".

Sono quattro i macro argomenti che possono essere esplorati con WhatsAsl: la sezione "Come fare per", con informazioni su vaccinazioni, screening oncologici, assistenza protesica, gravidanza e nascita, anziani e disabilità; quella "Numero utili e sedi", che contiene i numeri di emergenza e quelli accedere ai servizi sanitari; e ancora, la sezione "Modulistica", che guida l'utente alle pagine del sito in cui è possibile scaricare i moduli; e, infine, la sezione "Canali social", che rimanda ai profili Facebook, Instagram, Twitter e YouTube dell'Azienda.

"Diverse aziende sanitarie da tutta Italia ci hanno contattato per saperne di più - ha concluso Iala - mentre da parte nostra ci siamo posti l'obiettivo di raggiungere almeno il 30% della popolazione del nostro bacino di utenza entro la fine del 2023".