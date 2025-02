Azzurra Balena incanta il Teatro Nuovo

Domenica 2 Marzo alle 17 va in scena uno spettacolo di pupazzi e attore per bambini dai 3 anni, tratto dal libro di Leila Corsi.

PISA — Un nuovo appuntamento per il teatro dei più piccoli è in arrivo al Teatro Nuovo di Pisa. Domenica 2 Marzo alle 17 andrà in scena Azzurra Balena, uno spettacolo di teatro di figura che unisce pupazzi in gommapiuma e attore, mescolando tecniche varie per coinvolgere bambini dai 3 anni in su e le loro famiglie.

La storia prende vita a partire dal libro Nel blu di Azzurra di Leila Corsi e racconta il sogno di una balena di cartapesta che desidera immergersi nel mare e trasformarsi in una vera balena. Il suo viaggio attraverso il Mar Tirreno è fatto di incontri sorprendenti, avventure e scoperte, con il mare che si rivela essere "grande e accogliente, in grado di perdonare e di punire, di riscaldare e di riparare, il quale riserva sempre nuove sorprese".

Lo spettacolo, vincitore del premio nazionale Favole Montane in Abruzzo, è una produzione Habanera Teatro con Patrizia Ascione e Stefano Cavallini. Quest'ultimo firma anche adattamento, testi e regia, mentre le figure e l’allestimento scenico sono curati da Patrizia Ascione.

I biglietti sono acquistabili online su CiaoTickets o al botteghino del Teatro Nuovo in Piazza della Stazione 16, aperto il martedì dalle 10 alle 13 e il giovedì dalle 16 alle 19, oltre che un’ora prima dello spettacolo. Il costo è di 8 euro per gli adulti, 7 euro per i convenzionati e 6 euro per i bambini. Per assistere agli eventi del teatro è richiesta la tessera annuale di Binario Vivo APS, obbligatoria solo per gli adulti al costo di 3 euro.