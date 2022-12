Bus a rischio nel venerdì di sciopero

Le corse di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni. Lo sciopero di 4 ore è stato indetto dai sindacati Filt Cgil e Uil Trasporti

PISA — Venerdì 16 Dicembre i bus di Autolinee Toscane potrebbero subire ritardi o cancellazioni a causa di uno sciopero di 4 ore indetto dai sindacati Filt Cgil e Uil Trasporti, in adesione allo sciopero generale di Cgil e Uil esteso a tutti i settori pubblici e privati della Regione Toscana.

Questo coinvolgerà sia il personale viaggiante che gli impiegati, compresi quelli delle biglietterie. Lo sciopero, con differenze territoriali e di bacino, per il personale viaggiante, per il servizio e per le biglietterie, in provincia di Pisa si svolgerà dalle 12 alle 16.

Per operai ed impiegati lo sciopero è previsto nelle ultime 4 ore di turno di lavoro.

La regolarità del servizio dei bus e delle biglietterie di Autolinee Toscane dipenderà dalle adesioni allo sciopero.