Pisa-Cagliari, punti pesanti e numeri a confronto

Nerazzurri chiamati alla prova d'orgoglio, sardi a caccia di una vittoria dopo cinque gare senza successi. Oggi Hiljemark presenta il match

PISA — Sfida delicata alla Cetilar Arena tra Pisa e Cagliari, con punti pesanti in palio nella parte bassa della classifica. Le due squadre arrivano alla gara con obiettivi diversi ma con la stessa necessità di muovere la classifica.

Per la formazione di Hiljemark la situazione è particolarmente complicata. La squadra toscana ha vinto una sola partita in campionato, il successo per 1-0 contro la Cremonese del 7 Novembre scorso. A dieci giornate dalla fine del torneo, il margine di errore è ormai ridotto al minimo, un successo basterà a riaccendere le speranze di rimonta? Oggi il tecnico nerazzurro presenterà il match in conferenza stampa.

Il Cagliari si presenta invece con una posizione di classifica più tranquilla e con quindici punti di vantaggio sugli avversari, ma il momento dei rossoblù non è dei migliori. Nelle ultime cinque giornate i sardi hanno raccolto soltanto due punti, frutto di due pareggi e tre sconfitte, e cercano una vittoria che permetta di allontanarsi definitivamente dalla zona pericolosa.

Anche i numeri raccontano le difficoltà del Pisa in questa stagione. La squadra nerazzurra è quella che ha ottenuto meno vittorie in Serie A 2025-2026 e arriva alla sfida dopo una serie di risultati negativi, con sei pareggi e undici sconfitte nelle ultime partite. L’attacco resta uno dei principali problemi: con 20 reti segnate è tra i meno prolifici del campionato e la squadra è a secco di gol da 289 minuti, dall’ultima rete firmata da Loyola nella gara contro il Milan del 13 Febbraio.

Alcuni dati statistici mostrano anche altre fragilità. Il Pisa è tra le squadre che subiscono più gol nel finale di partita e negli ultimi quindici minuti del primo tempo ha già incassato 14 reti. Allo stesso tempo però i nerazzurri risultano tra le formazioni più efficaci nei duelli aerei.

Il Cagliari presenta invece numeri diversi ma altre criticità. I rossoblù sono la squadra che ha calciato meno rigori in questo campionato e quella che ha ricevuto il maggior numero di ammonizioni.

Tra i singoli, il Pisa punta ancora sulla capacità di inserimento di Loyola, autore dell’ultimo gol nerazzurro, mentre tra gli ospiti resta da segnalare la stagione di Sebastiano Esposito, tornato a segno recentemente e arrivato a quattro reti stagionali anche se non ci sarà perché squalificato.