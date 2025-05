Cascina, arte e memoria per Tuono Pettinato

18,5 milioni per una bistecca con Trump: la cena delle criptovalute accende le polemiche

Inaugurati alla Città del Teatro il murale “Varcare la soglia” firmato da Gio Pistone e la Sala Pettinato con la mostra sul fumetto e la scienza

CASCINA — Un portale verso la creatività e un omaggio sentito a uno degli autori più originali del fumetto italiano. Alla Città del Teatro di Cascina, venerdì 23 Maggio, è andata in scena una giornata che unisce arte urbana, memoria civile e cultura scientifica. Due i momenti principali: l’inaugurazione del murale realizzato da Gio Pistone sulla facciata del teatro e l’intitolazione della Sala Tuono Pettinato ad Andrea Paggiaro, artista cascinese scomparso nel 2021.

“Varcare la soglia” è il titolo dell’opera muraria, frutto di una settimana di lavoro a cielo aperto che ha coinvolto anche i cittadini. L’intervento, curato da Gian Guido Maria Grassi e promosso dall’associazione Start Attitude, è il primo tassello di un progetto di arte pubblica partecipata. La street artist Gio Pistone ha trasformato l’ingresso della struttura in un portale fantastico, immaginifico, che accoglie e proietta dentro uno spazio mentale e creativo. Un’opera che gioca sulla maschera, sulla trasformazione e sul passaggio tra mondi, pensata per dialogare con l’ex edificio industriale che ospita oggi uno dei centri teatrali più attivi della regione.

Nel foyer è stata aperta la nuova Sala Tuono Pettinato, con la mostra “Tuono Pettinato e la scienza”. L’esposizione raccoglie due percorsi: “Darwin l’evoluzionario”, realizzato nel 2009 per il bicentenario della nascita di Darwin, e “Enigma”, graphic novel dedicata ad Alan Turing, scritta con Francesca Riccioni. Una selezione che restituisce lo sguardo ironico e preciso di Paggiaro, capace di raccontare temi scientifici con leggerezza e profondità. Accanto alle tavole, anche materiali dalle sue collaborazioni con il CNR, riviste e progetti su Galileo, la natura, l’universo e gli errori del sapere umano. A ricordarlo, la presidente della Fondazione Tuono Pettinato Lia Remorini e la giornalista e fumettista Vittoria Tonfoni, che hanno evidenziato quanto l’autore sia stato in grado di portare un’intera generazione a riflettere con intelligenza e umorismo.

Numerose le autorità presenti: il presidente del Consiglio regionale Antonio Mazzeo, l’assessora all’Istruzione Alessandra Nardini, i consiglieri regionali Irene Galletti e Andrea Pieroni, il sindaco Michelangelo Betti, l’assessora alla cultura Bice Del Giudice, il presidente della Fondazione Sipario Toscana Pier Paolo Tognocchi e la direttrice artistica Cira Santoro.

La giornata ha segnato anche l’apertura ufficiale della seconda edizione di ART VIEW Festival, realizzato con il contributo della Fondazione Pisa. Un festival che unisce teatro, arte e scienza, con uno sguardo trasversale e accessibile. La storica dell’arte Vittoria Coen ha tenuto una lectio magistralis intitolata “Alchimie contemporanee”, mentre in serata il pianista jazz Danilo Rea e il producer Martux_m hanno reso omaggio a Ryuichi Sakamoto con un viaggio sonoro tra elettronica e improvvisazione.