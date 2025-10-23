Questo sito contribuisce alla audience di 
giovedì 23 ottobre 2025
Mozione via Piave, consiglio comunale compatto su revisione divieto "Pisa merita una Questura di fascia A" Esplosione in un locale, tre donne ferite Squalifica Pisa, il Tar deciderà entro 24 ore
Attualità giovedì 23 ottobre 2025 ore 17:30

Chirurgia protesica, tra sviluppo e congressi

Primo congresso aziendale ortopedico dedicato a questa specifica tematica con oltre 70 medici specialisti a Pisa



PISA — Cresce la chirurgia protesica in tutta l'Azienda USL Toscana nord ovest, per numeri e per servizi offerti ai cittadini.

È quanto emerso nel corso del primo congresso aziendale ortopedico dedicato a questa specifica tematica che si è tenuto nei giorni scorsi (sabato 18 ottobre) nella sede dell’Hotel Galilei a Pisa.

All’iniziativa hanno partecipato oltre 70 medici specialisti in ortopedia, provenienti dalle strutture dell'Azienda USL Toscana nord ovest, dalle Aziende ospedaliero-universitarie e dai centri accreditati con cui gli ortopedici dell'Asl collaborano.

Degna di menzione la presenza, tra gli altri, del direttore dell’unità operativa Chirurgia della spalla dell’ospedale di Cattolica Paolo Paladini e di Mario Manca, ex direttore di area ortopedica aziendale.

“L'evento - hanno evidenziato i due responsabili scientifici del congresso, il direttore dell'Ortopedia dell'ospedale Versilia e dell’area aziendale Ortopedie e Traumatologie Giuseppe Lioci (anche presidente) e Marco Rossetti, dirigente medico dell'ospedale Villamarina di Piombino - ha rappresentato un’importante occasione di scambio e aggiornamento per gli specialisti in Ortopedia. Siamo soddisfatti della partecipazione e dell'interesse dimostrato dai colleghi e siamo convinti che questo tipo di incontri sia davvero rilevante e consenta di approfondire tutti insieme argomenti di grande rilevanza, a conferma della validità e della sinergia che ci può essere tra le aziende sanitarie territoriali, le strutture universitarie e altri importanti centri italiani”.

Il congresso era inserito nel piano di formazione aziendale (PAF), con organizzazione curata dalla struttura di Formazione dell’Asl diretta da Francesco Niccolai e con l’impegno diretto di Monia Sani e Monica Belliti.

