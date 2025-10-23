Chirurgia protesica, tra sviluppo e congressi

Primo congresso aziendale ortopedico dedicato a questa specifica tematica con oltre 70 medici specialisti a Pisa

PISA — Cresce la chirurgia protesica in tutta l'Azienda USL Toscana nord ovest, per numeri e per servizi offerti ai cittadini.

È quanto emerso nel corso del primo congresso aziendale ortopedico dedicato a questa specifica tematica che si è tenuto nei giorni scorsi (sabato 18 ottobre) nella sede dell’Hotel Galilei a Pisa.

All’iniziativa hanno partecipato oltre 70 medici specialisti in ortopedia, provenienti dalle strutture dell'Azienda USL Toscana nord ovest, dalle Aziende ospedaliero-universitarie e dai centri accreditati con cui gli ortopedici dell'Asl collaborano.

Degna di menzione la presenza, tra gli altri, del direttore dell’unità operativa Chirurgia della spalla dell’ospedale di Cattolica Paolo Paladini e di Mario Manca, ex direttore di area ortopedica aziendale.

“L'evento - hanno evidenziato i due responsabili scientifici del congresso, il direttore dell'Ortopedia dell'ospedale Versilia e dell’area aziendale Ortopedie e Traumatologie Giuseppe Lioci (anche presidente) e Marco Rossetti, dirigente medico dell'ospedale Villamarina di Piombino - ha rappresentato un’importante occasione di scambio e aggiornamento per gli specialisti in Ortopedia. Siamo soddisfatti della partecipazione e dell'interesse dimostrato dai colleghi e siamo convinti che questo tipo di incontri sia davvero rilevante e consenta di approfondire tutti insieme argomenti di grande rilevanza, a conferma della validità e della sinergia che ci può essere tra le aziende sanitarie territoriali, le strutture universitarie e altri importanti centri italiani”.

Il congresso era inserito nel piano di formazione aziendale (PAF), con organizzazione curata dalla struttura di Formazione dell’Asl diretta da Francesco Niccolai e con l’impegno diretto di Monia Sani e Monica Belliti.