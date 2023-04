Clt, "Avvertiti con ritardo sulle estrazioni"

La lista Comitato Libertà Toscana, a sostegno di Polacco, denuncia uno scarso preavviso per il sorteggio delle posizioni nella scheda elettorale

PISA — Per l'avvocato Edoardo Polacco, uno dei 6 candidati a sindaco che si sfideranno nelle urne i prossimi 14 e 15 Maggio, il processo burocratico che accompagnerà il voto non è certo cominciato nel migliore dei modi.

L'esponente di punta di Comitato Libertà Toscana, infatti, ha contestato le modalità con cui sono avvenute le estrazioni per il posizionamento delle liste all'interno della scheda elettorale.

"Sabato 15 Aprile è scaduto il termine per la presentazione all’Ufficio elettorale del Comune delle liste in corsa alle prossime elezioni amministrative - ha spiegato Polacco - nella medesima giornata. la Commissione elettorale circondariale ha effettuato il controllo e l’ammissione delle liste e, al termine della procedura, doveva tenersi il sorteggio per l’assegnazione dell’ordine delle liste, che era previsto avvenire in seduta pubblica".

"La convocazione per assistere al sorteggio è arrivata telefonicamente a Comitato Libertà Toscana alle 19,45 per un'estrazione prevista intorno alle 20 - ha denunciato - ci chiediamo, insieme al nostro capolista Giovanni Pezone, come sia possibile dare un così breve preavviso per un atto tanto formale quanto importante, e chi delle 16 liste in lizza, è riuscito a presenziare".

"Crediamo che gli adempimenti e i processi che regolano un momento democratico tanto rilevante come quello elettorale impongano tempi di preavviso decisamente più congrui e adeguati", ha concluso.