Cnr, nuovo responsabile per l'Area della ricerca

Si tratta di Pierpaolo Orrico, dirigente tecnologo. Si occuperà della gestione amministrativa dell'area su delega del presidente Fabio Recchia

PISA — L’Area della ricerca del Cnr di Pisa ha un nuovo responsabile. Si tratta di Pierpaolo Orrico, dirigente tecnologo, che si occuperà della gestione amministrativa su delega del presidente dell'Area Fabio Recchia.

Orrico ha alle spalle una esperienza trentennale nella organizzazione e gestione di strutture complesse nel Cnr. Ha ricoperto ruoli di rilievo nella gestione di significative strutture di ricerca, come nell’Istituto sull'inquinamento atmosferico del Cnr (dal 2001 al 2010) ma anche nell’ amministrazione centrale (dal 2013 al 2021) con ruoli dirigenziali nella Direzione dell'ufficio servizi generali e dell'Ufficio gestione e sviluppo del patrimonio edilizio del Cnr. Attualmente è responsabile dell'Unità Performance.

Laureato in Economia aziendale all'Università della Calabria, è abilitato dottore commercialista e revisore dei conti. Nel suo curriculum spicca anche anche una formazione post universitaria specifica per le pubbliche amministrazioni e per gli enti pubblici di ricerca (Epr) all'università di Roma -Tor Vergata e alla School of Management del Politecnico di Milano.