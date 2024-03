Confcommercio, mille euro per la miglior tesi

«In una società che corre io scelgo di rallentare, e l’anno prossimo non andrò a Sanremo»: Mr Rain e il suo nuovo disco, ‘Pianeta di Miller’

Appello dell'associazione a laureati e laureate del corso di Strategia, Management e Controllo del Dipartimento di Economia per la seconda edizione

PISA — Al via la seconda edizione del premio di laurea finanziato da Confcommercio Provincia di Pisa che destinerà mille euro a un laureato o a una laureata in Economia del corso di laurea in Strategia, Management e Controllo dell'Università di Pisa.

Il riconoscimento andrà alla tesi considerata più brillante e meritevole, con l'obiettivo di favorire l'aggiornamento professionale e l'inserimento nel mondo del lavoro dei giovani laureati.

"Una bellissima iniziativa nata da un'idea sviluppata insieme al professor Vincenzo Zarone - ha spiegato Stefano Maestri Accesi, presidente di Confcommercio Provincia di Pisa - una partnership con l'Università di Pisa e il Dipartimento di Economia che rappresenta un grande orgoglio e una grande opportunità per la nostra associazione".

"Siamo davvero felicissimi di offrire anche quest'anno un'opportunità ai nostri studenti - ha aggiunto il presidente del corso di laurea, professor Zarone - è stato davvero molto bello vedere valorizzato il lavoro di tanti studenti che nella prima edizione hanno presentato tesi interessanti su temi come l'economia del territorio pisano, il passaggio tra generazioni, l'imprenditoria femminile e la sostenibilità".

Il progetto vincitore sarà annunciato in occasione della XVII edizione del Premio Giovani Imprenditori di Confcommercio Pisa, che si terrà giovedì 11 Aprile agli Arsenali Repubblicani.

"Un reale momento di incontro tra università e lavoro - ha commentato il delegato del rettore per i Rapporti con il territorio, Marco Macchia - iniziative come queste sono fondamentali perché centrano il valore dell'inserimento nel mondo del lavoro, tra l'altro in un corso di laurea con percentuali di occupazione altissime: l'81% degli studenti trova un impiego a un anno dal conseguimento del titolo".

"Un'iniziativa molto valida e veramente centrata sull'imprenditoria giovanile - ha concluso l'assessora ai Rapporti con l'Università, Frida Scarpa - stiamo pensando a una futura cooperazione che possa prevedere una compartecipazione dell'amministrazione con stanziamento di risorse in favore delle politiche giovanili".

Per il premio di laurea potranno presentare la propria candidatura tutti i laureati che hanno conseguito il titolo di dottore magistrale in Strategia, Management e Controllo tra Gennaio 2023 e Marzo 2024. La domanda potrà essere inviata entro il 31 Marzo, inviando un estratto della propria tesi della lunghezza massima di tre pagine. Tutte le informazioni sono disponibili sul sito di Confcommercio Pisa.