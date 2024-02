Confcooperative, Ambrosino ancora presidente

Le cooperative della Provincia di Pisa hanno confermato la fiducia nella presidente di Aforisma: "Rappresentiamo oltre 2mila lavoratori e 58 realtà"

PISA — Le cooperative pisane hanno scelto ancora una volta Grazia Ambrosino, confermata come presidente di Confcooperative Pisa. Durante l'assemblea territoriale, svolta in vista dell'assemblea interprovinciale e di quella regionale del 10 Aprile, la presidente di Aforisma ha ricevuto nuovamente la fiducia.

"La cooperazione ha energie, idee e spinte avanguardistiche che vanno tutelate e rafforzate - ha detto Ambrosino - Sono 58 le cooperative attive a Pisa e Provincia, grandi, medie e piccole, attive in vari settori come sociale, agricoltura, turismo, cultura, formazione, cooperative di comunità, per un totale di 2.295 lavoratori di cui 1.218 soci lavoratori e 1.077 addetti, con un fatturato annuo di 73 milioni di euro".

All'assemblea hanno preso parte anche Sergio di Maio, sindaco di San Giuliano Terme e presidente della Società della Salute, e Gabriella Porcaro D'Ambrosio, assessora al Terzo Settore del Comune di Pisa. Presenti anche Mario Marchi, presidente di ConfCooperative Toscana Sud, e Alberto Grilli, presidente di ConfCooperative Federsolidarietà Toscana.

Insieme ad Ambrosino, fanno parte del nuovo consiglio provinciale di Pisa Francesca Mori (cooperativa sociale Paim), Gianpiero Casetta (Ciclat Val di Cecina società cooperativa), Silvia di Grigoli (cooperativa sociale Il Simbolo), Matteo Lami (cooperativa Il Cammino), Michela De Vita (cooperativa La Pietra d'Angolo), Silvia Roggero (cooperativa Impegno e Futuro), Livio Burbi (cooperativa di comunità di Ripafratta), Roberto Simonelli (cooperativa agricola Vivai Riuniti).