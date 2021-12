Controlli a tappeto nelle piazze della movida

Polizia, carabinieri, finanza e municipale hanno passato al setaccio il centro storico. Controllate 127 persone e 49 attività

PISA — Controlli a macchia d'olio, tutti in regola. Nel fine settimana, fino a notte inoltrata, polizia, carabinieri, guardia di finanza e agenti della municipale sono stati impegnati nei consueti controlli interforze, affiancati da due equipaggi del reparto prevenzione crimine della polizia di Stato di Firenze.

Le forze dell'ordine hanno passato al setaccio tutto il centro storico, controllando 127 persone e ben 49 esercizi commerciali, risultati tutti in regola sia per quanto riguarda i controlli sui green pass che per il rispetto dell’ordinanza sindacale che vieta la vendita di alcolici da asporto.

"Nonostante, specie nella prima serata, la presenza di numerose persone - spiega la questura- il fine settimana si è concluso in tutta tranquillità e nel rispetto delle regole anti-assembramento".