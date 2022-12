Covid, in Provincia meno di 30 nuovi positivi

Nel bollettino di oggi, lunedì 26 Dicembre, sono stati riportati poco più di mille tamponi. Nel Pisano appena 13 Comuni interessati dai nuovi contagi

PISA — Nella Provincia di Pisa, nelle ultime 24 ore, sono stati segnalati 25 nuovi casi Covid, in netta discesa rispetto alla giornata di ieri, anche per via del Natale.

In Toscana, infatti, tra ieri e oggi sono stati processati 1.007 tamponi, dei quali 185 di tipo molecolare e 822 test rapidi.

Questa è la ripartizione delle nuove positività per ambito territoriale e in ordine decrescente di tasso di incidenza per ogni Comune:

Area pisana, 11 nuovi casi: Calci 1, Vicopisano 1, San Giuliano Terme 3, Pisa 5, Cascina 1.

Valdera, 10 nuovi casi: Terricciola 2, Pontedera 5, Bientina 1, Casciana Terme Lari 1, Ponsacco 1.

Alta Valdicecina, 1 nuovo caso: Montescudaio 1.

Comprensorio del cuoio, 3 nuovi casi: Montopoli in Val d'Arno 2, Santa Croce sull'Arno 1.

Complessivamente, i ricoverati per Covid sono 454 (20 in meno rispetto a ieri), dei quali 14 (2 in meno) si trovano in terapia intensiva.

Infine, sono stati registrati 3 nuovi decessi, relativi a persone residenti in Provincia di Livorno e di Lucca.

