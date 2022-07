Aeroporti, domenica di sciopero e presidi

I lavoratori del trasporto aereo si fermano per lo sciopero proclamato da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, Ugl e Usb. Presidio al Galilei

PISA — Sciopero nazionale del settore oggi in tutta Italia per reclamare migliori condizioni di lavoro. La mobilitazione è stata proclamata da Filt Cgil, Fit Cisl, Uiltrasporti, UGL Trasporto Aereo, Usb Lavoro Privato. Dalle 14 alle 18 si asterranno dal lavoro i controllori di volo dell'Enav e i piloti e gli assistenti di volo di alcune compagnie low cost come Ryan air, Malta Air, Esasyjet e Volotea e il personale di CrewLink, partner di Ryan Air.

In Toscana presidi di protesta sono stati annunciati davanti agli aeroporti di Pisa e Firenze dai lavoratori di Toscana Aeroporti e di Toscana Aeroporti Handling. Il presidio a Pisa sarà davanti al check-in B dalle 14 alle 15,30.

"Vogliamo più tutele per le lavoratrici e i lavoratori che sono sempre più oggetto di aggressioni fisiche e verbali nei due aeroporti toscani" recita una nota congiunta di Filt Cgil, UilTrasporti, Usb, Ugl. Oggetto della protesta "il piano aziendale di esternalizzazione di alcuni servizi aeroportuali quali la biglietteria a Pisa e la guida del mezzo Ambulift sia a Pisa che a Firenze, le mancate stabilizzazioni dei lavoratori a part-time, verticale o ciclico che da anni attendono il passaggio a orario superiore, l’organizzazione del lavoro e la distribuzione carichi del lavoro, le mancanze di attrezzature e mezzi che incidono sulla sicurezza dei lavoratori, l’intenzione aziendale della dismissione e vendita del settore handling".