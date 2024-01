Galilei, via libera al progetto del nuovo terminal

Investimento da circa 80 milioni di euro per la realizzazione di un nuovo stabile da oltre 6mila metri quadri e per ampliare il terminal esistente

PISA — L'Enac ha detto sì: l'autorità nazionale per l'aviazione civile ha approvato il progetto esecutivo del nuovo terminal dell’aeroporto "Galilei", facendo entrare nel vivo il Piano di sviluppo aeroportuale 2014-2028 dello scalo pisano.

Le prossime fasi, infatti, prevedono la costruzione di un nuovo edificio di 6.200 metri quadrati, l’ampliamento e la ristrutturazione dell’attuale terminal per un totale di circa 12mila metri quadrati.

"Con gli incarichi approvati oggi dal CdA diamo il via al più grande piano investimenti mai realizzato sull’aeroporto di Pisa - ha commentato l'amministratore delegato di Toscana Aeroporti, Roberto Naldi - se agli 80 milioni del masterplan aggiungiamo gli oltre 100 milioni spesi fino a oggi per incentivare il traffico sono stati investiti oltre 180 milioni di euro per lo sviluppo dello scalo pisano da quando esiste Toscana Aeroporti".

Nello specifico, questa fase di lavorazione per il nuovo terminal prevede un investimento di circa oltre 50 milioni di euro, per una durata superiore ai 2 anni. Sommati agli interventi propedeutici già realizzati, alle opere connesse e agli ulteriori fondi previsti per le opere di miglioramento previste, si arriva a un investimento totale di circa 80 milioni.

Inoltre, il Consiglio di Amministrazione ha approvato anche l’affidamento dei lavori alla società in house Toscana Costruzioni, costituita da Toscana Aeroporti e Cemes per consentire una velocizzazione degli affidamenti e un risparmio dei costi.

"Toscana Aeroporti è impegnata affinché il sistema aeroportuale toscano cresca in modo armonico - ha concluso Marco Carrai, presidente di Toscana Aeroporti - questi investimenti sono essenziali per portare avanti l’offerta aeroportuale che vede in Pisa un aeroporto fondamentale per la crescita del sistema".