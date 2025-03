Figli del Minotauro, incontro con Eugenio Attanasi

Prosegue al Cineclub Arsenale di Pisa il viaggio attraverso il cinema che racconta la Calabria. La proiezione in programma il 13 marzo alle 21

PISA — Un film che fa riflettere sulla storia, sull’arte, sull’allevamento non industriale e sul rapporto dell’uomo con la natura. Prosegue al Cineclub Arsenale di Pisa il viaggio attraverso il cinema che racconta la Calabria con l’incontro con il regista Eugenio Attanasio e la proiezione di Figli del Minotauro - storie di uomini e animali, presentato in collaborazione con l’associazione culturale calabrese ‘Esperia’, in programma il 13 marzo alle ore 21.

Il documentario racconta la transumanza attraverso la storia della famiglia di allevatori Mancuso che da generazioni pratica il pascolo transumante, trasferendo la mandria di podoliche dalle campagne di Marcedusa ai grandi boschi silani. È la metafora del cammino che vede uomini e animali uniti verso un futuro ecologico.