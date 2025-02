Fisascat Cisl, Vargiu riconfermata segretaria

Al congresso della sezione pisana del sindacato, le nuove nomine. Vargiu sarà affiancata da Salsedo e Iachella. "Siamo molto attivi nel pisano"

PISA — Si è svolto all'Hotel Galilei di Pisa il quindicesimo Congresso della Fisascat Cisl Pisa, un importante momento di confronto e programmazione per il futuro del settore. Nel corso dell’evento, Claudia Vargiu è stata riconfermata all’unanimità Segretaria Generale della Fisascat Cisl Pisa, affiancata in segreteria da Antonio Salsedo e Sonia Iachella, anch’essi confermati nei loro ruoli.

Alla giornata congressuale hanno preso parte il Segretario Generale Ust Dario Campera, il Segretario Generale della Fisascat Toscana Alessandro Gualtieri e la Dirigente nazionale della Fisascat Stefania Chicca, che hanno sottolineato l’importanza della continuità e dell’impegno del sindacato a tutela dei lavoratori.

"Sono contenta della mia rielezione e con me di tutta la segreteria che è stata riconfermata - ha affermato Claudia Vargiu - in questi anni abbiamo lavorato duramente e speriamo di continuare a farlo. Stiamo seguendo ben 41 contratti dai contratti farmaceutici alle base americane, la Fisascat è molto attiva sul territorio di Pisa - continua Vargiu - stiamo cercando di accontentare tutti, per molte categorie in questi anni ci sono stati piccoli aumenti , anche se stiamo vivendo la crisi delle guerre nel mondo. I costi dei beni di prima necessità sono notevolmente aumentati e la paga del lavoratore medio non è adeguata ai costi attuali. Ci aspettano anni di duro lavoro per cercare di lavorare su questo e soprattutto sui nostri giovani che si affacciano al mondo del lavoro e si accorgono di una situazione anomala, sono sfruttati, sottopagati e i più non trovano il lavoro per il quale hanno studiato e si sono sacrificati decidendo di andare a lavorare all'estero. Noi come sindacato dovremo lavorare molto sull'aspetto dei giovani in questi anni difficili che ci aspettano".