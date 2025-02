Fondazione Ant, tra musica e solidarietà

Il 7 Marzo a San Giuliano Terme l’evento benefico per sostenere l’assistenza psicologica ai malati oncologici e alle loro famiglie

PISA — Una serata all’insegna della musica e della solidarietà per sostenere un progetto fondamentale: l’assistenza domiciliare psicologica ai pazienti oncologici e ai loro familiari. È questo lo scopo di ANTologia d’Autore, l’evento benefico organizzato da Fondazione ANT Pisa, in programma per Venerdì 7 Marzo alle ore 20:00 al Pala Todisco di San Giuliano Terme.

La serata sarà un omaggio alle colonne sonore di Ennio Morricone, interpretate da un ensemble di oltre 100 musicisti della Filarmonica Pisana, con la partecipazione del Coro Enrico Pappalettere del Liceo Dini di Pisa, il soprano Ilaria Casai, il fischiatore Fabio Guidetti e il Maestro concertatore Francesco Saviozzi. La direzione sarà affidata al Maestro Paolo Carosi, mentre a presentare l’evento saranno la giornalista Francesca Franceschi e l’attore Ubaldo Pantani, con la regia di Stefano Bini.

Fondazione ANT, attiva dal 1978 nell’assistenza domiciliare gratuita ai malati di tumore, ha aperto nel 2024 una delegazione a Pisa, grazie all’impegno del volontario e delegato Pietro Augello. Oltre all’assistenza sanitaria, l’associazione promuove progetti di prevenzione oncologica, resi possibili grazie a donazioni private e aziendali.

L’obiettivo dell’evento è raccogliere fondi per attivare un servizio di supporto psicologico a domicilio, fondamentale per migliorare la qualità della vita dei pazienti e delle loro famiglie. “Il nostro molto sarebbe niente senza il poco di tanti”, diceva il fondatore di ANT, il professor Pannuti. Un messaggio che risuona ancora oggi e che chiama a raccolta cittadini e aziende del territorio.

L’iniziativa ha ottenuto il patrocinio di Regione Toscana, Comune di Pisa, Comune di San Giuliano Terme, Università di Pisa, Scuola Normale Superiore, Provincia di Pisa, Confcommercio e CNA. Un sostegno particolare arriva anche da Slow Food, che promuove il legame tra alimentazione, salute e solidarietà. Durante la serata, le gelaterie De’ Coltelli, Io e Gelato e Rufus offriranno degustazioni di eccellenza.

Per partecipare, è possibile riservare un posto al seguente link: https://pxlme.me/evento-ANT. I posti in platea saranno assegnati in ordine di prenotazione e sarà possibile richiedere un certificato per la detrazione fiscale.