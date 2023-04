Formatica, 25 anni e un ricordo di Alessandro

L'azienda pisana di formazione professionale ha celebrato il primo quarto di secolo, con un momento toccante in memoria di Alessandro Danelli

PISA — Alla Leopolda, Formatica Scarl, azienda pisana leader nel settore della formazione professionale in Toscana, ha festeggiato con circa 200 persone i suoi primi 25 anni di attività.

Un traguardo storico per l'azienda che ha sede in via Gozzini nella zona di Ospedaletto e che può contare su oltre 20 dipendenti e circa 200 collaboratori, cumulando un giro di affari annuo attorno ai 4 milioni di euro. In più, da un paio d'anni, oltre alla sede pisana si sono aggiunte anche sedi distaccate a Livorno e Prato.

"Siamo partiti partecipando a un bando regionale, ottenendo i primi finanziamenti nel settore della formazione in ambito informatico - ha detto l'amministratore delegato Andrea Zavanella - da lì abbiamo proseguito arrivando a toccare l'ambito della letteratura in ambito Ecdl, la formazione professionale fino ai corsi triennali IeFP, alternativi alla scuola superiore tradizionale, con cinque proposte pronte a partire da Settembre in Toscana e otto in Sardegna".

Da alcuni anni Formatica è presente con alcuni corsi anche in Sardegna e, in collaborazione con Per-Corso, ha aperto un polo scolastico per i corsi IeFP anche in Valdinievole, a Pescia, oltre a gestire corsi di grafica a Firenze. Sul territorio provinciale, invece, è in fase di organizzazione la terza edizione del progetto Mega, con sede a Santa Croce sull'Arno, triennale IeFP per Under 18 finanziato dalla Regione Toscana che forma nuovi tecnici meccatronici delle autoriparazioni.

Un momento particolarmente toccante della serata è stato il ricordo di Alessandro Danelli, storico dipendente di Formatica Scarl, scomparso nel 2021 in un incidente stradale avvenuto all'Isola d'Elba. I colleghi lo hanno voluto ricordare indossando una maglietta speciale, ritraente l'immagine stilizzata del suo volto, ovviamente con tanta commozione e la volontà di sentire presente Alessandro in questa occasione così speciale.