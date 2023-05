Giornata senza tabacco, smettere di fumare si può

Aoup e Ausl Toscana nord ovest promuovono la Giornata mondiale del 31 Maggio attraverso l'attività dei propri Centri di disassuefazione

PISA — Per la Giornata mondiale senza tabacco, che si celebra come ogni anno domani, 31 Maggio, sia l'Aoup sia l'Ausl Toscana nord ovest metteranno in campo alcune attività volte alla promozione di iniziative di sensibilizzazione per la disassefuazione dal fumo.

In Aoup, oltre a corsi interni per i dipendenti, è attivo il Centro per lo studio ed il trattamento del tabagismo nell'Unità operativa Pneumologia, diretta dalla professoressa Laura Carrozzi, a cui si accede telefonando allo 050.996467 o al Cup 050.995995, dove è possibile intraprendere il percorso di disassuefazione dalla dipendenza da fumo di tabacco, coordinato dallo pneumologo Francesco Pistelli e dalla psicologa Valentina Bessi.

Per quanto riguarda l'Ausl Toscana nord ovest, invece, i centri antifumo sul territorio saranno aperti, dalle 9 alle 12, per consulenze sui diversi metodi di dissuasione dal fumo. "Il fumo è tra i fattori di rischio che concorrono maggiormente allo sviluppo di patologie neoplastiche, cardiovascolari e respiratorie - ha detto il dottor Maurizio Varese, responsabile dell’Area delle dipendenze dell’Ausl - il problema delle morti da fumo di tabacco, se pur abnorme, è quello maggiormente arginabile tramite interventi sanitari strutturati e integrati".

"Smettere di fumare dà vantaggi immediati al cuore e ai polmoni, e chi smette prima dei 35 anni, annulla del 90% le conseguenze negative - ha concluso - per questo invito tutti a recarsi nei nostri centri dove sono presenti professionisti formati e motivati. Smettere di fumare è possibile, e se la sola forza di volontà non basta, si possono seguire i percorsi di disassuefazione al fumo".