Comune e green pass, controlli all'ingresso

Scatta l'obbligo. Ecco come saranno effettuate le verifiche a palazzo Gambacorti e nelle sedi decentrate del Comune di Pisa

PISA — Da oggi, martedì 1 Febbraio, a seguito del Decreto Legge del 7 gennaio 2022, gli utenti che vorranno accedere a uffici e sportelli comunali, così come ad altri uffici pubblici, dovranno necessariamente possedere il Green Pass base (vaccinazione, guarigione o tampone negativo). La misura non si applica ai minori di 12 anni e ai soggetti esenti dalla campagna vaccinale sulla base di idonea certificazione medica.

Le verifiche per accedere agli uffici di palazzo Gambacorti saranno effettuate direttamente all’ingresso da parte degli addetti alla portineria. Nelle sedi decentrate la verifica del Green Pass sarà invece fatta dagli stessi dipendenti in servizio.

"In applicazione del Decreto Legge del 7 gennaio scorso – spiega la vicesindaco Raffaella Bonsangue – gli uffici comunali si sono organizzati per assicurare la fruizione dei servizi in sicurezza, secondo le nuove regole. Invitiamo i cittadini al rispetto delle disposizioni in vigore da domani".