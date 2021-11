I campioni delle bocce alle Piagge

A Michele Di Ruscio il titolo 2021 del Pisa Bocce. Asia Turini prima fra le donne e gli Under 18. A Didier Lazzeroni il titolo Under 12

PISA — Con il mese di Ottobre si è chiusa l'attività stagionale dell'Asd Pisa Bocce, grande festa dopo l'ultima gara tra soci che ha assegnato il titolo Pisa Bocce per il 2021. Disputata sul Viale delle Piagge a coppie, sorteggiate, la gara ha visto vincere ancora Michele Di Ruscio, in coppia con Stefano Sirianni, che ha così consolidato il proprio vantaggio in classifica, aggiudicandosi con pieno merito il titolo del 2021.

Secondo posto nell'ultima gara è stato conquistato dalla coppia formata da Antonio Del Carlo, campione uscente, e Italo Di Ruscio.Terza posizione per Carlo Lazzeroni e la giovane Agnese Casini e per la coppia formata da Paolo Duè e da Stefano Casini. Secondo posto nella classifica finale conquistato da Sandro Giannelli e terzo posto per Carlo Lazzeroni.

La giovanissima Asia Turini si piazza al quarto posto complessivo e vince il doppio titolo di prima classificata nella cat. femminile e in quella di under 18, davanti ad Agnese Casini.

Didier Lazzeroni miglior Under 12

Nel campionato dei giovanissimi a spuntarla ed aggiudicarsi il titolo under 12 è Didier Lazzeroni, davanti a Pablo Federici, Pietro Lazzeroni ed Emanuela Diamante. E proprio il gruppo dei giovanissimi è protagonista a livello regionale, con la squadra del Pisa Bocce prima nella classifica della Coppa Toscana, dopo otto prove sulle dieci in programma, che li vede impegnati nelle tre discipline della Federazione (Petanque, Raffa e Volo).

Asia Turini

Questa la classifica finale dei primi dieci e l'elenco di tutti i partecipanti del campionato tra soci:1) Michele Di Ruscio; 2) Sandro Giannelli ; 3) Carlo Lazzeroni ; 4) Asia Turini; 5) Gianni Giannelli ; 6) Liborio Pittà 7) Manuela Gambogi ; 8) Agnese Casini ; 9) Flavia Maragno 10) Italo Di Ruscio.Sami Amri, Stefano Casini, Antonio Del Carlo, Stefano Del Carlo, Mario di Ruscio, Paolo Duè, Mauro Galassi, Luca Giannelli, Bruno Giannini, Mario Gioli, Elisabetta Majoli, Simona Marino, Giovan Battista Marranchelli, Pietro Marranchelli, Armando Puzio, Stefano Sirianni, Anna Tamagni.

Il premio speciale per Flavia Maragno

Durante le premiazioni finali è stato consegnato anche il premio fedeltà "Giancarlo Vitali", consegnato ogni anno al socio/a che si è contraddistinto per impegno e partecipazione alle iniziative promosse dall'associazione. A vincere il premio per il 2021 è stata Flavia Maragno.