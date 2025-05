L'Europa scende in piazza

Un momento di festa ma anche di riflessione sul legame tra l'Europa, i territori e i cittadini. Presenti Kata Tüttő, Antonio Mazzeo e Luca Medesimi.

PISA — Grande successo alle Logge di Banchi a Pisa per l’iniziativa “L’Europa in piazza”, organizzata alla vigilia della Giornata dell’Europa. Un momento di festa, condivisione e partecipazione che ha coinvolto moltissimi cittadini, diversi sindaci e amministratori della provincia, portando i temi europei fuori dai palazzi e nel cuore della comunità locale.

Aperitivo, dj set, street band e i vini del Consorzio Terre di Pisa hanno reso l’atmosfera viva e partecipata, offrendo anche l’occasione di valorizzare le eccellenze del territorio e testimoniare il profondo legame tra Europa e territori.

All’iniziativa hanno preso parte Kata Tüttő, presidente del Comitato europeo delle Regioni, Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio Regionale della Toscana e di Aiccre Toscana e Luca Medesimi, membro del Comitato delle Regioni.

“Insieme alla presidente Kata Tüttő - ha dichiarato Mazzeo - stiamo lavorando nel Comitato europeo delle Regioni per costruire un’Europa che sia sempre più il luogo in grado di dare risposte ai tanti problemi che anche i nostri territori vivono. E lo stiamo facendo partendo dall’ascolto e dal confronto diretto delle cittadine e dei cittadini. Questa iniziativa è nata proprio con questo intento e non a caso abbiamo voluto farla in piazza. David Sassoli ci ha aiutato a rovesciare il paradigma: non più l’Europa matrigna cattiva, ma l’Europa della speranza per tante persone. Convincere la Commissione Europea a inserire nei fondi di coesione le politiche abitative per aiutare chi è in difficoltà ad avere una casa è un risultato concreto. Come concreta è la misura dei ‘nidi gratis’, di cui hanno potuto usufruire migliaia di famiglie in Toscana. Ecco, l’Europa che vogliamo è quella che aiuta, concretamente, chi è più in difficoltà.”

Il futuro dell'Europa si costruisce nei territori, fra i cittadini. "Non si decide solo a Bruxelles - ha sottolineato la presidente Kata Tüttő - ma anche nelle nostre regioni, nelle nostre città, nelle nostre comunità e nelle nostre famiglie, attraverso parole di gentilezza, atti di coraggio e la responsabilità che ci assumiamo. Si costruisce grazie a tutti noi. È nostro dovere essere gli ottimisti dell’Europa, portare luce nell’oscurità, speranza nei momenti di disperazione e amore, perché l’amore è l’unico collante che davvero dura. Con l’Europa che affronta crisi e minacce multiple, il ruolo decisivo delle comunità locali e regionali e la necessità di una forte leadership locale sono chiari come non mai. Per questo mi sento davvero fortunata a lavorare nel Comitato insieme al presidente Mazzeo e con una regione straordinaria come la Toscana.”

L’evento è stato promosso da Aiccre (Associazione Italiana per il Consiglio dei Comuni e delle Regioni d’Europa) insieme al Comitato europeo delle Regioni, con la collaborazione tecnica di Confcommercio Pisa.