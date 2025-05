Mazzeo in visita a Imago7 della Stella Maris

Il presidente del consiglio regionale elogia il lavoro di squadra, riflette sulla medicina del futuro e sull'impegno a investire nel centro di ricerca

PISA — "Ho avuto il privilegio di visitare la Fondazione Imago7 all'IRCCS Fondazione Stella Maris a Calambrone, a Pisa: un centro di ricerca d'eccellenza unico nel suo genere, dove innovazione scientifica e speranza si incontrano". Così Antonio Mazzeo, presidente del Consiglio regionale commenta l'incontro alla Fondazione. "Imago7 ospita l’unico tomografo a Risonanza Magnetica da 7 Tesla attualmente operativo in Italia: una tecnologia di frontiera - ha detto Mazzeo - che permette una risoluzione spaziale, temporale e spettrale senza precedenti".

"Questo significa diagnosi più precise, nuovi strumenti per la ricerca clinica e delle neuroscienze e possibilità concrete di individuare biomarcatori di malattia finora invisibili. Qui fisici, ingegneri, informatici e medici lavorano fianco a fianco, ogni giorno, per spingere oltre i limiti della conoscenza - ha aggiunto - studiano e sperimentano insieme, con un obiettivo comune: dare risposte a casi finora irrisolvibili, aprire nuove strade per la cura, offrire speranza a tante famiglie, soprattutto a tanti bambini".

A oggi, la sperimentazione Rm 7T di Imago7 ha riguardato protocolli di sviluppo tecnologico, di ricerca neuroscientifica e di ricerca clinica nell’ambito di malattie neurodegenerative e del neurosviluppo, dell’epilessia e dei tumori cerebrali in età pediatrica, grazie anche alla stretta collaborazione con la Stella Maris. "Quello che ho visto - ha concluso il presidente - è un anticipo di ciò che sarà, e deve essere, la medicina del futuro: multidisciplinare, integrata, visionaria. La Toscana ha il dovere e la responsabilità di continuare a investire in luoghi come questo, che rappresentano un patrimonio non solo per la nostra regione, ma per tutto il Paese. Grazie al team della Fondazione Imago7 per l’impegno e la passione. Siete un orgoglio per la Toscana".