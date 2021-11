Il Cile ieri e oggi, seminario con Rodrigo Rivas

Il giornalista, scrittore ed economista cileno sarà ospite alla casa del popolo per un incontro alla vigilia delle elezioni presidenziali

SAN GIULIANO TERME — 𝗥𝗼𝗱𝗿𝗶𝗴𝗼 𝗥𝗶𝘃𝗮𝘀, giornalista, scrittore ed economista 𝗰𝗶𝗹𝗲𝗻𝗼 𝗰𝗼𝗹𝗹𝗮𝗯𝗼𝗿𝗮𝘁𝗼𝗿𝗲 𝗱𝗲𝗹 𝗚𝗼𝘃𝗲𝗿𝗻𝗼 𝗱𝗶 𝗨𝗻𝗶𝗱𝗮𝗱 𝗣𝗼𝗽𝘂𝗹𝗮𝗿 𝗱𝗶 𝗦𝗮𝗹𝘃𝗮𝘁𝗼𝗿 𝗔𝗹𝗹𝗲𝗻𝗱𝗲, sarà ospite del Comitato popolare sangiulianese per la Palestina e tutti i popoli oppressi per parlare del Cile di ieri e di oggi, alla vigilia delle elezioni presidenziali.

All'incontro, dal titolo "Que pasa in Latinoamerica" parteciperanno il presidente del comitato Andrea Vento, il presidente dell'associazione La Villetta per Cuba Mauro Collina, Andrea Grillo e Mauro Rubichi dell'associazione Italia-Nicaragua e Andrea Puccio del blog di informazione e geopolitica Occhi sul mondo.

Ad introdurre e coordinare i lavori sarà Alessio Pierotti del Comitato popolare sangiulianese per la Palestina.

L'appuntamento è per domenica 28 Novembre, dalle 15, al circolo Arci Casa del Popolo di Pontasserchio, in via Vittorio Veneto 54. L'ingresso è libero e l'evento si terrà nel rispetto delle vigenti normative per il contrasto all'emergenza sanitaria Covid-19.