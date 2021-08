Il commosso ricordo di Marco Verdigi

La messa per Domenico Marco Verdigi a Marina di Pisa, nel luogo dove il giovane perse la vita dopo avere salvato due bambini tra le onde

PISA — Una cerimonia come sempre molto sentita e partecipata quella che ha avuto luogo ieri, sabato 21 agosto, a Marina di Pisa, in memoria di Domenico Marco Verdigi.Era il 21 agosto del 2004 quando il giovane sangiulianese di San Martino a Ulmiano perse la vita nel tratto di mare di fronte a piazza Viviani, a Marina di Pisa, dopo aver salvato due bambini dal mare in tempesta. Questo gesto di coraggio e generosità gli valse la medaglia d'oro al merito civile su iniziativa dell'allora Presidente della Repubblica Carlo Azeglio Ciampi. Domenico Marco aveva 23 anni.

Sono passati diciassette anni da quel giorno e alla messa in memoria di Marco e del suo incredibile gesto, proprio di fronte al bassorilievo che raffigura il ragazzo, non sono mancate le principali autorità civili e militari (Carabinieri, Capitaneria di Porto e Folgore), le associazioni di volontariato (Pubblica Assistenza di Pisa e del Litorale Pisano e Croce Rossa Italiana di Pisa) oltre alla vicinanza di amici, conoscenti e comuni cittadini che ogni 21 agosto dedicano un pensiero e un'ora del proprio tempo alla memoria del giovane sangiulianese.

Oltre ai genitori di Domenico Marco, Andrea e Carla, hanno preso parte alla celebrazione anche il Comune di Pisa e il Comune di San Giuliano Terme, con corona d'alloro e gonfalone al seguito, rappresentati rispettivamente dal vicesindaco Raffaella Bonsangue e dall'assessore Gabriele Meucci. Presenti anche la Provincia di Pisa e la Regione Toscana.