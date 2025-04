​Impianto fotovoltaico, stop dal CdS

Sospesa la sentenza favorevole alla Trina Solar: il Comune di San Giuliano Terme ottiene la riapertura del contenzioso sul Brennero

SAN GIULIANO TERME — È stata sospesa dal Consiglio di Stato la sentenza del Tar Toscana che dava ragione alla società Trina Solar nella vicenda dell’impianto fotovoltaico intensivo previsto lungo la via del Brennero. Una prima vittoria per il Comune di San Giuliano Terme, che aveva impugnato il provvedimento con un ricorso urgente evidenziando gli estremi dell’“estrema gravità e urgenza”. Il decreto emesso ha congelato l’efficacia della sentenza in attesa della camera di consiglio fissata per l’8 Maggio, quando verrà esaminata nel merito l’istanza cautelare collegiale.

Il nodo riguarda la possibilità di costruzione di un impianto su terreni agricoli in una zona a forte valenza paesaggistica, su cui l’amministrazione comunale aveva espresso un diniego. Dopo la decisione del Tar, la società promotrice dell’iniziativa aveva diffidato il Comune, intimando l’esecuzione della sentenza. La replica dell’Amministrazione non si è fatta attendere.

“Abbiamo da subito promesso battaglia contro una tendenza che sta andando fuori controllo a scapito dei territori e delle comunità”, ha dichiarato il sindaco Matteo Cecchelli, che ribadisce la contrarietà dell’ente all’edificazione di infrastrutture considerate troppo impattanti. Il primo cittadino non ha mancato di sottolineare le contraddizioni normative che consentono agli operatori privati di bypassare i piani urbanistici locali in nome dell’interesse generale per le energie rinnovabili. “Sì alle rinnovabili, ma non così – ha spiegato –. Serve un approccio che guardi alla sostenibilità e al rispetto delle regole locali”.

Il provvedimento del Consiglio di Stato arriva in un momento delicato per il territorio, in cui sono aperti altri fronti analoghi, come quello dei laghetti di Campo, dove potrebbe essere installata una struttura fotovoltaica galleggiante.

Cecchelli ha voluto ringraziare l’avvocatura e gli uffici tecnici del Comune, sottolineando il valore del lavoro svolto. “Non era facile riaprire la partita per avere delle possibilità in più: andiamo avanti su questa strada”, ha concluso.