All'Agrifiera i robot nel mondo dell'agricoltura

Edizione numero 115 per la fiera agricola di Pontasserchio, in programma dal 23 Aprile al 4 Maggio al parco della pace

SAN GIULIANO TERME — Edizione numero 115 per l'Agrifiera di Pontasserchio, che tornerà dal 23 Aprile al 4 Maggio al parco della pace Tiziano Terzani di Pontasserchio, con più stand e tanti appuntamenti legati all'innovazione e l'anteprima del Festival della robotica.

Ci saranno iniziative dedicate ai robot che operano nell'agricoltura, laboratori didattici per i bambini, spazi della zootecnia e la riproduzione di un villaggio medievale dove si potranno fare anche esperienze laboratoriali, oltre ad una sei giorni di spettacoli tra cui quello con il comico Gabriele Puccetti, l'esposizione di tre mostre, il passaggio degli ultra leggeri in formazione che proporranno il tricolore italiano, serate musicali e street food.

Il 27 Aprile e il 4 Maggio si terranno le Giornate del territorio, con ingresso gratuito ai residenti del Comune di San Giuliano Terme con la sola esibizione del documento di residenza.

“Quest'anno l'evento assume un significato ancora più speciale – afferma il sindaco Matteo Cecchelli –, poiché è stato ufficialmente inserito nel calendario delle Manifestazioni e fiere regionali toscane, riconoscimento che ne sottolinea l'importanza a livello regionale. In vista di questa importante ricorrenza, l'amministrazione comunale ha compiuto degli investimenti per la riqualificazione del Parco della Pace, sede storica della fiera. Un intervento che ha permesso di migliorare le infrastrutture esistenti, garantendo un ambiente più accogliente e sicuro per espositori e visitatori e valorizzare le aree verdi rendendo il parco ancora più bello e fruibile per tutti”.

“Questa 115ª edizione si apre con uno spirito rinnovato – spiega l’assessora all’Agrifiera Roberta Paolicchi –. Abbiamo voluto che ogni dettaglio parlasse non solo del passato che ci ha portati fin qui, ma soprattutto del futuro che vogliamo costruire. Un futuro fatto di scelte consapevoli, di valorizzazione delle risorse locali, di rispetto per l’ambiente e per le persone che lo abitano. Agrifiera è anche questo: uno spazio dove il sapere contadino incontra la ricerca scientifica, dove il lavoro quotidiano degli agricoltori dialoga con le tecnologie emergenti, dove le famiglie, i bambini, i giovani e gli anziani possono sentirsi parte di un progetto comune”.

“Anche quest’anno si rinnova la partnership del Festival della Robotica con l’Agrifiera e siamo lieti di poter proporre ancora ai visitatori un programma scientifico di qualità, con laboratori e incontri dedicati all’agricoltura del futuro, che avranno come focus il tema ‘robotica, digitalizzazione e scienze agrarie - dichiara Mauro Ferrari, direttore scientifico del Festival della robotica -. Il 2 maggio, come anteprima della tre giorni della rassegna in programma a Pisa dal 9 all’11 maggio, all’Agrifiera torneranno in scena i robot agricoli e per la gestione del verde urbano. L’appuntamento a Pontasserchio sarà un’occasione formativa importante per i ragazzi che parteciperanno ai laboratori didattici e un momento divertente per gli appassionati dell’ambiente per avvicinarsi all’intelligenza artificiale. L’evento all’Agrifiera è realizzato in collaborazione con il comune di San Giuliano Terme e il dipartimento di Scienze agrarie, alimentari e agro ambientali dell’università di Pisa”.

In occasione dell'Agrifiera sarà predisposto un servizio di bus navetta gratuito nei giorni 25, 26, 27 aprile e 1, 2, 3, 4 Maggio, che fermerà in piazza Metastasio (La Fontina) e via Verri (scuole medie San Giuliano Terme) dalle 10 alle 14 ogni ora e dalle 14 alle 20 ogni mezz’ora.