In gipsoteca con l'Archeoclub

Martedì la conferenza di Maria Luisa Ceccarelli Lemut, professoressa ordinaria di Storia medievale Università di Pisa

PISA — Nuovo appuntamento con le conferenze di Archeoclub che in collaborazione con la Gipsoteca di arte antica e antiquarium dell’Università di Pisa e il Laboratorio Marsia del dipartimento di Civiltà e forme del sapere, organizza “Sardegna, isola dai mille volti. I. Dai Vandali ai Pisani”.

La conferenza, in programma per martedì 17 Dicembre alle 17, vedrà la partecipazione di Maria Luisa Ceccarelli Lemut, già professoressa ordinaria di Storia medievale Università di Pisa.

Si tratta del primo di una serie di eventi organizzati in vista del viaggio in Sardegna organizzato dall’associazione per la prossima primavera.