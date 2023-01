In Provincia altri 88 nuovi casi Covid

Matteo Messina Denaro, in un video il momento in cui viene arrestato

Nel bollettino di oggi, martedì 17 Gennaio, solito rialzo di positivi dopo il weekend. In Toscana non è stato registrato alcun nuovo decesso

PISA — Nelle ultime 24 ore, in Provincia di Pisa, sono stati registrati 88 nuovi casi Covid, in aumento rispetto alle 14 positività del bollettino della giornata di ieri.

In Toscana, invece, sono stati segnalati 599 nuovi casi Covid, dei quali 122 sono stati confermati con tampone molecolare e gli altri 477 con test rapido.

Al momento, in tutta la Regione, risultano pertanto 68.363 positivi, -0,4% rispetto a ieri. Di questi 332 (5 in meno rispetto a ieri) sono ricoverati in ospedale e 13 (4 in più) si trovano in terapia intensiva.

Infine, non si registrano nuovi decessi tra ieri e oggi.

Per il bollettino regionale completo, clicca qui.