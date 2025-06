Innovazione e lavoro: il successo del Paper Day

Oltre 120 studenti a colloquio con le aziende del settore cartario all’Università di Pisa. Una giornata tra orientamento, ricerca e sostenibilità

PISA — Ha visto la partecipazione di oltre 120 studenti e laureati la seconda edizione del “Paper Day. Lavorare nell’industria della carta”, tenutasi mercoledì 11 Giugno all’Università di Pisa. L’iniziativa, promossa dal Career Service dell’Ateneo con Confindustria Toscana Nord, ha messo in contatto diretto giovani in cerca di occupazione con alcune delle maggiori imprese del distretto cartario lucchese, pistoiese e pratese.

Durante la mattina le aziende partecipanti si sono presentate agli studenti, illustrando prodotti, mercati e profili richiesti. Nel pomeriggio spazio ai colloqui individuali e a una tavola rotonda moderata dalla delegata del rettore Chiara Galletti, che ha parlato di “una collaborazione profonda tra università e imprese, che unisce formazione e ricerca sui temi della transizione digitale e ambientale”.

Un settore strategico quello della carta, che in Toscana conta 332 imprese e oltre 10.800 addetti. “Le nostre aziende chiedono profili qualificati, capaci di affrontare le sfide ambientali ed energetiche”, ha dichiarato Tiziano Pieretti di Confindustria Toscana Nord. Tra gli strumenti di formazione spicca il corso di laurea in lingua inglese in Tecnologia e produzione della carta e del cartone, nato proprio in sinergia con le imprese.