La Horse Green Experience per un turismo equestre

La rassegna per appassionati di corse e di cavalli fa tappa all'ippodromo di San Rossore. Tamburini: "Occasione per valorizzare il territorio"

PISA — La quinta edizione dell’Horse Green Experience Tour muoverà i primi passi da Pisa e si svilupperà in altre quattro città: saranno coinvolti gli ippodromi di San Rossore a Pisa, Capannelle a Roma a Maggio, il Breda a Padova in Giugno, Chilivani a Ozieri in Sardegna a Settembre e, per finire, a Ottobre a Vinovo a Torino.

La rassegna sarà la prosecuzione naturale di un discorso aperto lo scorso anno dal roadshow istituito dalla Camera di Commercio della Toscana nord ovest in collaborazione con le imprese della rete Final Furlong, con il proposito di far conoscere le aziende che operano sul territorio nel mondo dei cavalli, con un una particolare attenzione allo sviluppo turistico del settore.

"La Horse Green Experience non solo valorizza il nostro ricco patrimonio naturale e culturale, ma costituisce un'opportunità unica per lo sviluppo sostenibile delle nostre comunità rurali - ha affermato Valter Tamburini, presidente della Camera di Commercio Toscana nord ovest - sono fermamente convinto che la collaborazione tra l'ippica e il turismo possa generare un impatto significativo, elevando il nostro territorio a una meta di riferimento per gli appassionati del mondo equestre e per coloro che desiderano vivere esperienze autentiche e rispettose dell'ambiente".

Gli eventi che si succederanno nei prossimi giorni di permanenza della manifestazione a Pisa saranno molteplici: da evidenziare il convegno "Turismo e cavalli: un'opportunità di sviluppo economico da non perdere", in programma domani, venerdì 5 Aprile, e il Gran Premio Pisa di ippica che avrà luogo domenica 7 Aprile all’ippodromo di San Rossore dalle 15,30.