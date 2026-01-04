Pisa, la punta sarà Durosinmi

L'attaccante nigeriano arriva con una operazione da 12 milioni per la società nerazzurra. Conferme dal Victoria Plzen, detentrice del cartellino.

PISA — Il Pisa è a un passo dal chiudere il colpo più importante del suo mercato invernale. La società nerazzurra è infatti in dirittura d’arrivo per Rafiu Durosinmi, attaccante classe 2003 del Viktoria Plzeň, destinato a diventare il nuovo riferimento offensivo della squadra.

La trattativa è entrata nel rettilineo finale e l’operazione complessiva si aggira sui 12 milioni di euro, tra parte fissa e bonus, con un contratto pronto fino al 2030. Un investimento pesante, che conferma la volontà del Pisa Sporting Club di intervenire in modo deciso sul reparto avanzato.

Durosinmi è un profilo già conosciuto anche fuori dai confini cechi. La scorsa estate il suo nome era stato accostato a diversi club di primo piano, tra cui Lazio e West Ham, mentre l’Eintracht Francoforte si era spinto fino a valutare un’operazione su cifre simili a quelle attuali. In quel caso, però, la trattativa si era fermata al momento delle visite mediche nel 2023 a causa di alcuni problemi ai legamenti di un ginocchio.

Sul campo, però, il rendimento dell’attaccante nigeriano non è mai stato in discussione. In stagione ha messo insieme 7 gol in 18 partite di campionato, 2 reti in Europa League in 6 presenze e 2 gol nei preliminari di Champions League su 4 gare, dimostrando di saper incidere anche in contesti internazionali.

La conferma definitiva della trattativa è arrivata direttamente dal club ceco. Con un comunicato ufficiale, il Viktoria Plzeň ha spiegato che Durosinmi non partirà con la squadra per il ritiro di Benidorm, proprio a causa delle negoziazioni in corso. “Con il giocatore esiste da tempo un accordo secondo il quale, in caso di un’offerta interessante dall’estero, che soddisfi sia lui sia le aspettative del club, non gli verrà impedito di trasferirsi”, ha detto Adolf Šádek, presidente del consiglio di amministrazione e amministratore delegato del club.

Šádek ha poi aggiunto: “Proprio un’offerta di questo tipo è ora sul tavolo e stiamo trattando intensamente il trasferimento del giocatore in uno dei campionati d’élite europei. Per questo motivo Rafiu Durosinmi non partirà domani con la squadra per il ritiro a Benidorm”.

Un passaggio che di fatto certifica l’avanzamento dell’operazione e avvicina Durosinmi alla Serie A. Salvo imprevisti, l’annuncio ufficiale potrebbe arrivare a breve.